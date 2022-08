FC AJKA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (1–0)

Ajka, Ajkai Városi Sportcentrum, 1000 néző. V.: Derdák. FC Ajka: Horváth D. – Szűcs K., Jagodics B., Tar, Présinger – Tóth G. – Csizmadia Z., Sejben V. (Vogyicska Bálint, 64.), Kenderes Z. (Tajthy T., a szünetben), Doncsecz (Berzsenyi, 90+1.) – Gaál B. (Dragóner F., 78.). Edző: Kis Károly

Csákvár: Auerbach – Murka, Vaskó, Karacs, László N. – Mészáros D. – Gazdag V., Magyar Zs. (Fejős, a szünetben) – Torvund (Tamás N., 81.), Gruber (Kocsis D., 71.), Baracskai (Hornyák M., 60.). Edző: Tóth Balázs

Az ajkai játékosok a hétközi fordulóban a Diósgyőrtől szenvedtek vereséget vendégként, míg a csákvári együttes végig vezetett az újonc Tiszakécske ellen otthon, de a hajrában pontot vesztett.

Döcögősen indult a találkozó, a játék első negyedórája nem hozott sok izgalmat. Többször elhalt a labdajáratás a nedves csúszós talaj miatt. A 18. percben az ajkai Présinger Ádám adta be bal oldalról a játékszert, Csizmadia Zoltán levette, de mire eljutott a lövésig addigra egy vendég védő blokkolni tudott. A 21. percben újabb helyzetet tudott kialakítani a hazai gárda, Gaál bal oldali szöglete után Tar Zsolt emelkedett a magasba és fejelte kapura a játékszert, azonban Auerbach ha nem is elsőre, de védeni tudott. Az Ajka percei következtek. A 24. minutumban Tóth Gergely ugratta ki remek ütembe Doncsecz Leventét, aki rávezette a labdát Vaskó Tamásra, majd 10 méterre a kaputól lőtt. A játékszer nagy erővel vágódott a hálóba, a vendég portás tehetetlen volt, 1-0. Az Ajka játszott akaratosabban, ami ki is tartott a félidőig. A második játékrészre mindkét vezetőedző cserélt. Az 50. percben a frissen beállt Fejős került helyzetbe, de lövése az oldalhálóban kötött ki. A játékosoknak nem csak egymással kellett megküzdeniük, hanem az időjárási viszonyokkal is, mivel feltámadt a szél és eleredt az eső is. A mérkőzés végéhez közeledve inkább a szabálytalanságok száma nőtt, és nem a helyzeteké, Derdák Marcell játékvezető zsebéből négy sárga is kiosztásra került rövid időn belül. A 93. percben a csákváriak rutinos játékosa Vaskó Tamás majdnem kiegyenlítette a párharcot egy utolsó utáni fejessel, de az ajkai portás, Horváth Dániel elképesztő bravúrt mutatott be, és a gólvonalról tenyerelte ki a labdát. Az FC Ajka labdarúgó csapata összességében megérdemelt győzelmet aratott az eddig veretlen Aqvital FC Csákvár ellen.

Kis Károly: -Egy nagyon nehéz mérkőzés volt, tudtuk, hogy agresszív mozgékony csapat a Csákvár. Mivel meg tudtuk szerezni a vezetést, megpróbáltuk őrizni az előnyt és a kontra játékunkban benne volt a gólszerzés lehetősége. A játékosaim minden dicséretet megérdemelnek nagyon lelkesen, fegyelmezetten játszottak.

Tóth Balázs: - Hiányzott az átütő erő, tudtuk milyen játék erőt képviselnek az ajkaiak, ma többet kellett volna beletenni.

A zöld-fehér együttes ezzel a három ponttal feljött a labdarúgó NBII. negyedik helyére.