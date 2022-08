10-12 csomós keleti szél fogadta a sportolókat szerdán reggel, akik kirajzottak a tóra a Balatoni Yacht Club alsóörsi bázisáról. Az első két futamban szinte szárnyaltak, a harmadikra gyengült a szél. -Három futamot rendeztünk ma, és ez nehéz feladat elé állította a csapatot: sokszor kellett változtatni az irányokon és a pálya hosszán, de örülök, hogy tudtuk tartani magunkat a tervhez, és befejeztük a kvalifikációs futamokat, mondta Fluck Benedek, a 420-as vb fő versenyrendezője. Hozzátette, megkérdezte a hajóparkban a versenyzőket, és vannak, akik nagyon elégedettek az események alakulásával, mások kevésbé, mert nem tudtak könnyen alkalmazkodni a trükkös balatoni viszonyokhoz, és az utolsó futam tényleg nagyon nehéz volt.

A férfi/vegyes mezőnyben a spanyol Jaime Ayarza Montenegro, Mariano Hernandez de Torres kettős áll az élen, az eddigi öt futamból hármat megnyerve. -Örülünk az eddigi eredményeknek, főleg azért, mert nagyon erős a mezőny – mondta Jaime Ayarza Montenegro. Azt mondta, elég jó tempót diktáltak, jól kapták el a rajtokat, és mindig az élmezőnyben vitorláztak. A körülmények nehezek voltak, de jól alkalmazkodtak hozzájuk, és jó döntéseket hoztak. Először versenyeznek Magyarországon és nagyon tetszik a Balaton – bár kicsit fura, hogy nem sós a víz. -A Kanári-szigetekről jöttünk, teljesen más szél fúj itt, de edzettünk a verseny előtt, úgyhogy nem ért minket igazán nagy meglepetés. S hogy mi lehet a nyerő taktika a következő napokra? Okosnak és türelmesnek kell lenni, fogalmaztak.

Forrás: Balatoni Yacht Club/Cserta Gábor

A magyarok közül a Szűcs Benedek, Csizmazia Bence kettős továbbra is remek formában van: ahogy arról már beszámoltunk, az egyik hétfői futamon az előkelő második helyen ért célba, szerdán pedig behúzott egy harmadik és egy hetedik helyet, amivel az összetettben a 15. helyen áll. Ez azt jelenti, hogy első célját elérte: bejutott az aranycsoportba. -Két elég jó futamunk volt ma, és egy elég rossz, de összességében boldogok vagyunk, mert elértük a célunkat, mondta Szűcs Benedek. Hozzátette, két különböző beállítást próbáltak ki a hajón: az első nem működött, úgyhogy változtattak, és a második már jó volt. Trükkös nap volt, de semmi olyasmi nem történt, ami számukra ismeretlen lett volna, hiszen nagyon sokat vitorláznak a Balatonon. -Ha őszinte akarok lenni, a verseny előtt nem számítottunk ilyen jó részeredményekre, de örülünk, hogy ilyen jól megyünk, és bízunk benne, hogy hasonló lesz a folytatás is, vélekedett. A nőknél továbbra is a Paula Laiseca Bueno, Isabel Laiseca Bueno spanyol testvérpár áll az élen, őket a franciák és a görögök üldözik, miután a szerdai óvástárgyalások után két honfitárs egység is hátrébb csúszott az összetettben. -Három futamunk volt ma, az első még erős szélben, de azután folyamatosan csendesedett el, és ezzel párhuzamosan vált egyre nehezebbé a dolgunk, hiszen a folyamatosan változó és forgolódó szélben nagyon türelmesnek és okosnak kellett lenni, nyilatkozta Paula Laiseca Bueno. Megjegyezte, vannak zöld növények a vízben, azok között óvatosnak kell lenni, hogy nehogy összeszedjék őket, de alapvetően a siker titka a gyorsaságon kívül a jó rajtokban és a türelemben rejlik.

Forrás: CSERTA GABOR

A mezőny nagy része ritkán versenyez tavon: a változó erősségű, forgolódó szél elég nagy feladat elé állítja őket, ám kárpótlásként említik a tó szépségét, azt, hogy nem sós a víz és hogy jó a szervezés. Az U17-es mezőnyben vezető német Severin Gericke, Xaver Schwarz kettős is egyetértett a fentiekkel. -Jó nap volt, hiszen hoztunk egy negyedik, egy harmadik és egy első helyet, de a szél össze-vissza változott, így egyáltalán nem volt könnyű dolgunk. A tó eléggé trükkös, de nagyon tetszik, nyilatkozta Severin Gericke. Szerinte folyamatosan figyelni kell a szelet, százszázalékos koncentrációra van szükség, és kommunikációra a hajóban, kis szélben ez különösen fontos. Ha az időjárás is úgy akarja, csütörtökön újabb három versenyfutamot tartanak meg az alsóörsi 420-as világbajnokságon.

Mint megírtuk, 21 ország több mint 240 párosának részvételével rendezik meg a világ vezető ifjúsági hajóosztálya, a 420-asok világbajnokságát Alsóörsön, melyen húsz magyar páros vesz részt. A világbajnokságot a Balatoni Yacht Club szervezi.