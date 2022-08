A folytatásban a hazaiak szép megmozdulásokkal is szórakoztatták az egyre inkább hangulatba jövő közönséget: Kártik ollózott, Fridrich pedig bemutatott egy parádés átemelést. A szombathelyiek viszont megmutatták, hogy miért őket tartják a legjobb hazai futsalcsapatnak, szinte a semmiből szépítettek. A 13. percben Dróth előtt adódott terület és a klasszis ezt ki is használta, Spandler mellett a hálóba bombázott, 2-1. Hősiesen védekezett a Veszprém, egyre nőtt a vendégek nyomása. A 17. percben egyenlített a Haladás, egy szöglet után Rutai kapásból lőtt, a labda Spandler lábai között talált utat a kapuba. A center betalált volt együttese ellen, 2-2. Kemény félidőt vívtak a felek, a játékrész elején a hazaiak egyértelműen a címvédő fölé nőttek, két villanás azonban visszahozta a vasiakat a meccsbe. Fordulás után Diniz találta el a kapufát, a másik oldalon Kártik szabadrúgása után rezgett a keresztléc. A 23. percben Fridrich csapott le egy vendéghibára, kapura tört és a jobb alsóba lőtt, 3-2. Ismét a hazaiaknál volt az előny. Nem sokkal később jött még egy hazai kapufa, az 1. FCV úgy játszott, mint a meccs elején.

Folytatódott a kőkemény, test a test elleni küzdelem a forró csarnokban, rengeteget állt a játék, sokszor kellett padlót törölni. Tizenhárom perc volt még hátra, amikor a Haladás begyűjtötte ötödik faltját, a játék képe alapján a bakonyiak joggal reménykedhettek a három pontban. Pláne a 28. perc után, amikor Everton szép csellel csapta be Dinizt és a szombathelyiek kapujába bombázott, 4-2. Öt a négy elleni játékra váltott a Haladás, mégis a másik oldalon volt helyzet, Kártik lőtt kapufát egy lefordulás után. A 34. percben összejött a szépítés, a vendégek kijátszották a figurát Cassemiro közelről kotorta a hálóba a játékszert, 4-3. Hősiesen és jól védekezett a házigazda, három perccel a vége előtt ráadásul Dróthnál láttak kezezést a játékvezetők, ez volt hatodik vendégszabálytalanság a második játékrészben, jöhetett a 10 méteres büntetőt. A fiatal Molnár Raul próbálkozott és higgadtan a jobb alsóba lőtt, 37. perc: 5-3.

A középkezdés után nem sokkal Fridrich szerzett labdát, végigvitte és a kapuba lőtt, 38. perc: 6-3. A végére szétestek a vendégek, Fehér Zsolt tanítványai pedig ezt kegyetlenül kihasználták, a 40. percben Gavrilovics is eredményes volt, 7-3. Ilyen arányban is megérdemelten nyert a Veszprém, amely - nyári átalakulás ide, vagy oda - megmutatta, hogy idén is remek csapata van.