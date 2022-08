A Telekom Veszprémtől vasárnap, nyolc év után elköszönt 147-szeres válogatott irányító érkezését kedden este jelentette be honlapján a fővárosi egyesület.

"Mindenképp szerettem volna játszani, és a válogatott segítségére is lenni, a Ferencváros vezetői pedig egy nagyon ambiciózus tervet vázoltak fel nekem, ezért döntöttem a Fradi mellett" - idézte a fradi.hu a 34 éves játékost. "Igyekszem a tapasztalatomat átadni a fiataloknak, én nagyon nyitott vagyok erre, remélem, hogy ők is. De nem csak a mentor szerepet szeretném itt betölteni, nagyon szeretnék jól játszani, egyáltalán nem levezetni jöttem ide, hanem, hogy minél jobb formába kerüljek, segítsem a Ferencvárost, a válogatottal pedig kijussunk a párizsi olimpiára."

Lékai Máté régebben a PLER KC, a Pick Szeged, valamint a szlovén RK Celje játékosa volt, a veszprémieket 2014 óta erősítette. Az elmúlt nyolc évben a bajnoki címet négyszer, a Magyar Kupát hatszor, a SEHA Ligát négyszer nyerte meg, illetve hatszor léphetett pályára a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjében. Veszprémi színekben 315 mérkőzésen 753 gólt szerzett, a 2016/17-es szezonban a szurkolók szavazatai alapján ő kapta a Carlos Pérez-díjat, 2019 és 2021 között pedig csapatkapitány volt.