A Telekom Veszprém a 2022-23-as szezon első felkészülési mérkőzésén a francia Dunkerque együttesét látta vendégül. A Veszprém kezdte a találkozót és az új igazolás ElDeraa rögtön megszerezte első gólját piros mezben. Strlek két góljával két góllal elhúzott a Veszprém, de a franciák gyorsan egyenlítettek (5-5). Tíz perc után Ilic minden poszton cserélt, a széleket leszámítva. Két hazai hiba után a vendégek három gólos előnyt szereztek. A két új szélső, Vailupau és Elísson is pályára lépett a félidő derekán, de a különbség nem változott (18. perc: 8-11). Lukács lőtt gólt, a franciák időt kértek, majd a Telekom három gyors góllal egyenlített. Elísson három szép találatot jegyzett gyors indításból, a Dunkerque büntetőt hibázott, ennek ellenére náluk volt az előny. Ilic időt kért, de már nem esett gól az első játékrészben.

A második félidő sok hibával indult mindkét oldalon, az első gólra négy percet kellett várni. A Veszprém kettős emberelőnybe került és Marguc két gólt szerezve döntetlenre módosította az állást (37. perc: 16-16). A szlovén szélső magabiztosan értékesítette az első hazai hétméterest is és a Veszprém már három góllal vezetett (21-18). Folyamatosan variálta Ilic a csapatot, a Veszprém fokozatosan növelte az előnyét (46. perc: 25-21). Vailupau is megszerezte első gólját veszprémi mezben, Elísson pedig büntetőből is betalált. A hajrához érve a franciák újra időt kértek négy gólos hátrányban, de Elísson hatodik találatával tovább nőtt a hazai előny. A végére teljesen felőrölte ellenfelét a Veszprém és nagy arányú győzelmet aratott.