Két pályán két-két futamot teljesített a 244 párosból álló mezőny, amely a tervezett 10 óra helyett végül 13 órakor szállt vízre. A vihar elkerülte a környéket, a szél azonban megjött, így izgalmas futamokat lehetett látni. A férfi/vegyes kategóriában az izraeli Roy Levi, Ariel Gal kettős mindkét futamát megnyerve az élen végzett. -A körülmények nagyon jók voltak, körülbelül 12 csomós szél fújt, néhány pöffel az utolsó futamban. Jól kezdtünk, mindkét futamot sikerült megnyernünk. A legfontosabb most, hogy ebben a forgolódó szélben ne figyeljünk arra, hogy mit csinálnak az ellenfelek, hanem csak saját magunkra koncentráljunk. A helyszín nagyon tetszik, és verseny szempontjából is jó volt a mai nap, elégedettek vagyunk az eredménnyel, fogalmaztak. Egy kiugró magyar részeredményt is hozott a nap: a Szűcs Benedek, Csizmazia Bence kettős a második futamon a második helyen ért célba. Az első futamon megszerzett 13. helyezéssel az összetettben a 14. helyet foglalják el a magyar fiúk, akik ezzel a legjobb magyarok. - Az első futamon volt egy átlagos rajtunk, és a tízedik hely környékén be is futottunk, ami elég jó, de azután a második futamon még jobban mentünk, bár volt egy elég nagy hibám a végén, sikerült javítani és befutottunk a második helyen, mondta Csizmazia Bence. Hozzátette, a mai körülmények nagyon passzoltak a stílusukhoz, és egész jól tudtak tartani a lépést a külföldiekkel, aminek nagyon örültek. Folyamatosan tudtak fejlődni, már most nagyon sokat tanultak.

- Számunkra ezek a körülmények eléggé megszokottak, és szeretjük is ezt a fajta, erősebb szelet. Jobban ismerjük a Tihanyi-medencét és környékét, de azért ez is a Balaton, otthon érezzük magunkat. Nagyon jó érzés ilyen népes nemzetközi mezőnyben versenyezni, rengeteg tapasztalatot szereztünk. Reméljük, holnap lesz egy hasonlóan jó napunk, vagy még jobb, és bejutunk az Arany-csoportba. Ez a célunk, tette hozzá Szűcs Benedek. A hölgyek mezőnyében spanyol dominanciát hozott az első nap: két futam után három spanyol páros áll az első három helyen. A legjobb pozícióból a Paula Laiseca Bueno, Isabel Laiseca Bueno kettős várja a folytatást. -Jó kis napunk volt, az első futamon elsőként rajtoltunk, és sikerült is megtartani a vezető pozíciót a végéig, a másodikon viszont nagyon rosszul rajtoltunk, de nagyon jó volt a sebességünk, így sikerült ezt a futamot is megnyerni, értékelt Paula Laiseca Bueno. Úgy fogalmazott, „ez azért is külön öröm számunkra, mert abban sem voltunk biztosak, amikor kimentünk a kikötőből, hogy ebben a szélben tudnak-e futamokat rendezni, ehhez képest mire kiértünk, tökéletes körülmények, stabil szél fogadott minket. Eddig nagyon élvezzük a versenyt, bár csak tegnap érkeztünk, így nem volt időnk körülnézni, nagyon jól érezzük magunkat.”

Az U17-es kategóriában a német Severin Gericke, Xaver Schwarz kettős ugyanúgy egy első-második helyet szerzett, mint a spanyol Miguel Ángel Morales Hernandez, Alejandro Martín Corujo kettős, így ők 3-3 helyezési ponttal állnak az összetettben. Azért állnak a németek az első helyen, mert a szabályok szerint a javuló tendencia számít, és ők a második futamot nyerték meg.