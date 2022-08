A versenyről beszámoló Gaschler-Gyeviki Nórától megtudtuk, az extrém száraz és forró időjárás miatt erdőlátogatási tilalom lépett életbe a vendéglátó országban, a szervezők ezért az utolsó pillanatban felforgatták a programot.

- Az erdei számokat városi futamokra cserélték, ahol Rita minden futásával bizonyítékát adta a benne rejlő tehetségnek és kivételes fizikai adottságainak. Először az egyéni sprintversenyre került sor, melyet tipikus mediterrán kisvárosi környezetben, zegzugos utcákon bonyolítottak le, és a feladat bonyolítására mesterséges lezárásokat is alkalmaztak. Az utolsó három pont ráadásul - az aréna megközelítése miatt - erdei környezetben volt, ez a váratlan jellegváltás pedig sok versenyzőt összezavart. Sajnos közéjük tartozott Rita is, aki szinte az utolsó pillanatig esélyes volt a világbajnoki címre, az erdőhöz érve már majdnem fél perccel vezetett, ám a pálya végén vétett hiba miatt végül az így is előkelő - fiatal korát tekintve további sikerekkel biztató- 16. helyen végzett.

Másnap következett a sprint váltóverseny, amelynek Carapito városa adott otthont. - A szervezők mesterséges lezárásokkal tovább nehezítették az útvonalválasztást. Czakó Boglárka, Nagy Péter és Bujdosó Zoltán után, negyedik futóként lépett "porondra" Rita, és az unalmasnak előtte sem mondható verseny izgalmait tovább fokozta. Az élboly sorrendje többször cserélődött, végül az első három futó öt másodpercen belül érkezett - Rita pedig a magyar váltó tagjaként világbajnoki ezüstöt szerzett.

A program része volt egy nem hivatalos futam, a nemenként háromfős váltóval zárult a rendhagyó vb.

- A verseny helyszíne az egyik edzőterep, Dornales volt, ahol a rendezők ismét igyekeztek új udvarok megnyitásával és mesterséges lezárásokkal meglepetéseket okozni a mezőnynek. A magyar női csapatot első futóként Czakó Boglárka az ötödik helyen hozta, őt Mag Viktória parádés futása követte, aki a stafétát 42 másodperces előnnyel adta át Ritának. Ez a futás sem szűkölködött izgalmakban és fordulatokban, hiszen pár becsúszott hiba többszöri cserét jelentett az élen futó Silva Kemppi és Máramarosi Rita között, viszont szerencsére az utolsó átmenetben kidomborodott Rita fizikai fölénye, és három másodperc előnnyel, első helyen érkezett a célba.