– Nagyon jó mérkőzést láthattak a kilátogató nézők, kimondottan látványos, változatos összecsapás volt. Az egyenlítő góljuk előtt volt egy nagy helyzetünk, ha azt berúgjuk, nyugodtabban vonulhattunk volna a szünetre. A második félidőben elég nagy nyomást gyakoroltunk rájuk, és ez a nyomás már gólokban is megmutatkozott, úgy gondolom, megérdemelten nyertük meg a találkozót – nyilatkozott elégedetten Kis Károly, az FC Ajka szakvezetője csapata Kozármisleny elleni bajnokiját követően.

A Veszprém megyeiek az előző fordulóban, múlt vasárnap korán hátrányba kerültek a Kozármislennyel szemben, ám mindössze 12 perc alatt fordítani tudtak. Az együttest az sem zavarta meg, hogy a vendégek az első játékrész hajrájában egyenlítettek. A fordulás után magabiztosan és jól játszott az Ajka, amely 4-2 arányban bizonyult jobbnak. Kettőből kettő – ez a hazai mérlege Kis Károly legénységének, most viszont idegenben kell bizonyítani. Az ajkaiak eddigi egyetlen vendégfellépésükön kikaptak ebben az idényben, igaz, a Mosonmagyaróvár otthonában nem érdemelt vereséget a csapat, amely a 63. percig vezetett akkor, a házigazdák két büntetővel fordítottak.

A Diósgyőri VTK két vereséggel rajtolt, előbb Siófokon kapott ki 1-0-ra, majd otthon a Soroksárral szemben maradt alul (1-2). Múlt vasárnap aztán megtört a jég, Tiszakécskén 2-1-re nyerni tudtak a miskolciak, akiknek iszonyatosan fontos, hogy az ajkaiak elleni is három pontot gyűjtsenek.

Az Ajka az előző idényben, tavaly novemberben 2-0-s vereséget szenvedett a DVTK otthonában, idén tavasszal pedig 0-0-ra végeztek a felek egymással a Veszprém megyei városban. Utóbbi meccsen dőlt el véglegesen, hogy a Diósgyőr lemarad a feljutásról.