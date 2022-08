Hét, tizennégy és huszonegy kilométeren, egyéniben és csapatban indulhattak a futóversenyen a sportolók, akiket a rajt előtt dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntött. A megmérettetés a szokásokhoz híven a hét kilométeres minimaratonnal indult, melyet a dupla minimaraton (14 km) és a félmaraton (21 km) követett. A táv a Fő térről rajtolt, közben az indulók aszfalton, rekortánon és a Várkert mulcsos talaján is futottak, az indulók többsége egyik pozitívumként épp ezt a változatos terepviszonyt emelte ki.

Pápa testvérvárosából, Gorlicéből nyolcfős csapat érkezett, köztük volt Marcin Górka is, aki a 30-43 év közötti korcsoportban 21 kilométeren elsőként ért célba.

- 1:34:52 alatt teljesítettem a félmaratont, amivel nagyjából meg vagyok elégedve, de nagyon meleg volt a mai napon. Változatos volt a terep, a frissítőpontok jól voltak elhelyezve, és sok szurkolást kaptam a nézőktől, ami sok erőt adott. Nagyon jól volt kijelölve a pálya, nem lehetett eltévedni. Szeretném megköszönni a polgármester úr szívélyes fogadtatását, nagyon jól éreztük magunkat ebben a pár napban.

Szabó György Vilmos főszervező úgy fogalmazott, a Covid-időszak után nehéz volt ismét mozgásra bírni a versenyen rendszeresen résztvevőket, de az indulók számával így is elégedett volt.

- Az időjárás miatt elég embert próbáló verseny várt a résztvevőkre. Az előnevezői létszám ugyan elmaradt a remélttől, de a helyszínen még elég sokan regisztráltak, így nem lehetünk elégedetlenek a részvétellel. Veszprémből, Budapestről, Szombathelyről, Győrből és sok más kisebb településről is üdvözölhettünk futókat, véleményem szerint sikeres volt az idei rendezvényünk, és készülünk az augusztus 28-ai, hatórás ultrafutásunkra.