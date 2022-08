Azt mondták, komoly nemzetközi sikereket könyvelhettek el a magyar vitorlázók az elmúlt hetekben. A 29er hajóosztályban korosztályos (U17) világbajnoki címet szerzett a Kis-Szölgyémi Soma és Juhász Sámuel (Kereked Vitorlás Klub) kettős az augusztus elején Spanyolországban megrendezett világbajnokságon. A Fehér Boróka-Fehér Szonja (Kereked Vitorlás Klub) alkotta duó pedig világbajnoki bronzérmet szerzett szintén az U17-es korosztályban. Nemzetközi szinten szintén kiemelkedő eredményt ért el a Nacra 15 hajóosztályban - amely egyébként az olimpiai Nacra 17 hajóosztály „előszobája” - a Litkey Sámson-Egervári Marcell (Pöff SE) alkotta páros, akik az u16-os korosztályban bronzérmes helyen fejezték be az olaszországi Garda-tavon augusztus végén megrendezett versenyt. Ugyanitt a Dardenne Naia–Moore Liam, Illinger Petra-Illinger Péter, Kolcsár Csenge-Kutas Fülöp, Litkey Sámson-Egervári Marcell versenypárosokból álló magyar csapat a Nemzetek Kupájában a harmadik helyen végzett.

Az MVSZ kiemelte, Portugáliában pedig a Laser hajóosztály (ILCA) történetének legjelentősebb eseményére került sor ugyancsak augusztus közepén. A világbajnokságra ugyanis 43 nemzet 272 fiú és 154 lány versenyzője nevezett be. Ezen a versenyen kettős olasz győzelem született, a lányoknál Ginevra Caracciolo, a fiúknál Nicoló Cassitta lett az első. A magyar csapat tagjai közül Molnár Lilla 68., Kátai Boglárka 144., Demjén Olivér 98., Lackó Dávid 123., Szokody Vincent 210. lett.

Augusztusban nemcsak külföldön voltak kiemelkedő versenyek, hanem a Balatonon is. Alsóörsön a Balatoni Yacht Club adott helyet a hónap közepén a 420-as hajóosztály világbajnokságának, amelyen a férfi/vegyes kategóriában a Fernando Flethes Anaya-Carlos Flethes Anaya spanyol kettős végzett az élen, a nőknél a francia Solenza Mariani-Antea Mariani páros szerezte meg a világbajnoki címet. Az U17-es korosztály bajnoka pedig a Németországból érkező Severin Gericke-Xaver Schwarz duó lett. A legjobb magyar egység, a Szűcs Benedek-Csizmazia Bence kettős tizenötödik lett a férfi/vegyes kategóriában. A nőknél a Bakonyi Fanni-Andrik Adél páros az 53. lett, az U17-es korosztályban pedig a magyar Vándor Botond-Tóth Lőrinc a 36. helyen végzett.

Forrás: szervezők

A Tihanyi Hajós Egylet (THE) két nagyszabású verseny házigazdája volt augusztusban. A 470-es hajóosztályban a juniorok világbajnokságán francia győzelem született, miután a Matisse Pacaud-Lucie De Gennes összetettben az első helyen zárta a többnapos versenyt. Második lett összetettben az Agnieszka Pawlowska-Bartek Szlija lengyel duó, a dobogó harmadik fokára pedig a Rosa Donner-Sebastian Slivon alkotta osztrák duó állhatott fel. A THE-ben a 470-es junior világbajnokság előtt került sor az úgynevezett Master’s Cupra, amelyre a párosok összesített életkora (60, 70, 100 és 120 év) alapján lehetett nevezni. Összesítésben az Uti Thieme-Frank Thieme német duó örülhetett az aranyérmes helynek, második helyezett lett a Sallai Gábor-Perjés Bálint László (THE-YKA), harmadik helyezést pedig a Litkey Botond-Batiz Ábel (THE) páros érte el. Ezekkel a versenyekkel még nem ért véget a sor, a szezon végéig még nemzetközi szinten és Magyarországon is több nagyszabású verseny lesz.

A Balatonfüredi Yacht Club a júniusban újonnan átadott kikötőben, a Kékszalag Portban rendezi meg októberben a 49er és 49erFX hajóosztály U23-as világbajnokságát. Szeptember elején lesz a repülő hollandizók világbajnoksága Olaszországban, ahova győzelemre esélyesként utazhat a Majthényi Szabolcs-Domokos András páros, akik többszörös világbajnokok ebben a hajóosztályban. Közben számos nagyhajós osztály országos bajnokságára és versenyére kerül sor a magyar vizeken. A nagyszabású versenyek közé sorolható a Félszigetkerülő - Széchenyi István Emlékverseny – a BDO Nagydíj, amely szeptember 17-én reggel rajtol Balatonfüredről, mely a szezon egyik legszebb versenye.