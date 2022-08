Két évet kellett várni a jubileumi, XXV. Pannónia-kupa nemzetközi sakkversenyre, a koronavírus-járvány miatt idén tudott újraindulni a balatonalmádi sorozat.

- A kiemelt, nyílt csoportba összesen 102 versenyző nevezett, míg a 2000 Élő-pontszámnál kevesebbel rendelkezők viadalán 38 sakkozó ült asztalhoz. A hazai játékosok mellett négy másik nemzet is képviseltette magát, jöttek résztvevők Walesből, Szlovákiából, Ukrajnából és összesen tizenegyen Németországból is – mondta el lapunknak Fáncsy Imre főszervező, akitől megtudtuk, az ötnapos eseményen összesen hét fordulót játszottak a sakkozók, emellett egy 5-5 perces gyors versenyt is lebonyolítottak, 74 résztvevővel.

A villámversenyen Fáncsy Imre is részt vett, a nemzetközi mester ráadásul magabiztos játékkal, fél pont előnnyel meg is nyerte azt Vertetics Attila nemzetközi mester előtt. Vertetics az ország egyik legjobb schnell játékosa, aki valahányszor ellátogatott a villámversenyre, mindig bajnokként távozott, most viszont megtört a sorozata.

- A főversenyen összesen 14 címviselő emelte a színvonalat, ebből két nemzetközi mester és hat FIDE-mester. A Magyar Sakkszövetség főtitkára, Kapás Róbert is ellátogatott az eseményre, és kiemelte, hogy a Balaton közelsége és a légkondicionált termek miatt az ország egyik legideálisabb versenyhelyszínének tartja a Pannónia Kulturális Központot Balatonalmádiban, ezért ezen helyszínen számításba jön magyar korcsoportos bajnokság megszervezése is. Az első helyen holtverseny alakult ki, ami Öngut Tamás Günesnek kedvezett. A legjobb Veszprém megyei játékosnak járó kupát a háromszoros magyar bajnok, 14 éves Kolimár Kristóf vehette át - foglalt össze Fáncsy Imre.

Ami a B csoportot illeti, a helyi Kelet-balatoni Sakk Egyesület elnöke, Juhász Nagy Sándor meggyőző játékkal fél pont előnnyel megvédte bajnoki címét. A verseny zavartalan lebonyolítását Horváth Csaba FIDE-versenybíró biztosította.

Eredmények, Open csoport (A csoport, 102 résztvevő): 1. Öngut Tamás Günes FIDE-mester (FM) 6 pont, 2. dr. Sárdy Péter FM6, 3. Takács Balázs nemzetközi mester (IM) 5,5, 4. Pribelszky Bence FM 5,5, 5. Nagy Bence FM5, 6. Kassay Krisztián 5.

U2000 (B csoport, 38 résztvevő): 1. Juhász Nagy Sándor 6, 2. Rabovszky György 5,5, 3. Sass Oscar 5,5, 4. Horváth Mátyás Mihály 5,5, 5. Berecz Kristóf 5, 6. Székely Norbert5 pont.

Villámverseny (74 résztvevő): 1. Fáncsy ImreIM 7,5, 2. 2. Vertetics Attila IM7, 3. Szajbély Zsigmond FM 7, 4. Schmikli László FM7, 5. Buzás Bertalan 6,5, 6. Kovács Gábor Etele 6,5.