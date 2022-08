Szünet után a cserekapusok percei következtek: Tóth Mihály hárította Ilic lövését a második játékrész elején a füredi kapuban, a másik oldalon Cupara ütötte ki Hornyák hetesénél a labdát.

Tízre nőtt a két együttes közötti különbség, 22-12. A BKSE válaszolt és igyekezett az egy számjegyű hátrányt tartani, ez az első 10 percben sikerült is, 26-17.

Mindkét oldalon sok volt a hiba támadásban. A Balaton-partiak hét a hat ellen álltak fel, de több üres kapus gólt is kaptak, így gyorsan felhagytak vele, 47. perc: 29-18.

Nem igazán találta az utat a bakonyiak kapujához a vendégcsapat. Két fiatal, Szmetán és Határ törte meg a csendet, Tóth Mihály pedig jó formában védett.

Öt perccel a vége előtt így is 13 gól volt a Veszprém előnye, 35-22. Érdekesség, ettől kezdve már csak a Füred volt eredményes, Vajda és Határ állította be a végeredményt.

Momir Ilics: - Fontos volt, hogy sikerrel kezdjük a szezont. Elégedett vagyok azzal, ahogy játszottunk, harcoltunk az első félidőben. A szünet után védekezést váltottunk, összességében ez is rendben volt, de még sok munka vár ránk a folytatásban.

György László: - Megérdemelten aratott magabiztos sikert a Veszprém. A hazaiak különösen az első félidőben diktáltak olyan tempót, amelyet nem tudtunk követni. Sajnos nem tudtuk végrehajtani, amit megbeszéltünk, a második félidőben viszont már voltak értékelhető momentumok a részünkről. A folytatásban más felfogásban kell kézilabdáznunk.

Dragan Pesmalbek: - Boldog vagyok, hogy végre tétmeccsen is pályára léphettem veszprémi színekben. Komolyan vettük a találkozót, tudtuk, a Füred nehéz ellenfél. Végig a kezünkben tartottuk a meccset, örülök, hogy gólokkal tudtam hozzájárulni a sikerhez. Fontos állomás volt ez a meccs a SEHA Liga négyes döntője előtt.

Hornyák Péter: - Az első félidőben az ellenkezőjét csináltuk annak, amit megbeszéltünk. Nem tudtunk mit kezdeni a hazaiak védelmével, ebből adódott a nagy különbség. A második játékrész már jobban nézett ki.