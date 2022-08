Pedig a kezdősípszó idején semmi nem utalt arra, hogy valamivel több, mint másfél órával később egy ötöst rúg a vendég. Igaz, figyelmeztető tény volt, hogy az érdiek simán hozták az első két fordulót, ugyanakkor a Magyar Kupa legutóbbi fordulójában már elvéreztek, míg a házigazdák továbbmentek ezen megmérettetésben. A gólgyártást Szabó kezdte meg a 24. percben (0-1) és amikor talán már sokan a szünetre indultak a lelátóról a büfébe, jött Gubacsi – 46. perc, 0-2 -, aki tett róla, hogy ne legyen könnyű dolga a félidőben a BFC-nek.

A fordulás után sem kapta el a fonalat a Balatonfüred, a piros-fehérel középpályája átjáróház volt, nem csoda, hogy az 58. minutumban Pál is beköszönt (0-3). Erőlködtek a vendéglátók, de ezen a vasárnapon semmi sem sikerült. Nem úgy a másik oldalon: a 75. percben Molnár is feliratkozott a gólszerzők közé, 0-4. De még nem volt vége a füredi együttes vesszőfutásának, ugyanis a végeredményt a 90. percben Németh állította be.

Borgulya István a Naplónak annyit nyilatkozott a találkozó kapcsán, hogy „semmi olyat nem tud mondani, amit le lehetne írni…” A Balatonfüred nem sokáig bánkódhat, hiszen szerdán 17.30-tól idegenben, a Gyirmót II ellen kezdheti meg a felzárkózást.

Balatonfüredi FC - Érdi VSE 0-5 (0-2)

Balatonfüred, v.: Büki.

Balatonfüredi FC: Sevinger - Farkas, Eszlátyi (Imre, 46.), Szalai, Szabó (Leidl, 59.), Lasz (Horváth, 71.), Burucz, Pécseli, Bartha (Jakab, 76.), Szabó (Ott, 76.), Bene. Edző: Borgulya István. Érdi VSE: Kertész – Gubacsi (Fügedi, 77.), Morvai, Farkas, Németh, Pintér (Kürti, 61.), Pál (Gajda, 73.), Szabó (Molnár, 73.), Pallagi, Fülöp, Göblyös (Révész, 61.). Edző: Novák Ferenc.