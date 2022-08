Regina hét évvel ezelőtt kezdett el sportolni a zirci lövészklubban, amelyben a tagságát a mai napig megtartotta. Szívéhez nőtt a sportág, és lehetősége nyílott arra, hogy magasabb szinten folytassa a pályafutását: a 2020-as év elején igazolt át a hazai sportlövészetben fellegvárnak számító Komárom város egyesületébe, ahol megállja a helyét: országos bajnoki címek és dobogós helyezések fémjelzik eddigi teljesítményét, egyéniben és csapatban is többször állhatott fel a dobogó valamelyik fokára, idővel pedig a magyar válogatott keretnek is tagja lett. Nem szerette volna elbízni magát, de azt mondja, nagyon reménykedett, hogy egyike lesz a harminc versenyzőnek, akik a Magyar Sportlövők Szövetsége elnökségének döntése alapján részt vehetnek a Lengyelországban megrendezésre kerülő 25 és 50 méteres Európa-bajnokságon, amely egyben olimpiai kvalifikációs verseny is.

Volt is alapja az optimizmusának, elég csak a legutóbbi, júliusi országos bajnokságra gondolni, ahonnan három éremmel és egy kupával térhetett haza, és az Eb-keret alapját jelentő nyári válogatóversenyek is jól sikerültek a számára. Hangsúlyozza, hogy szeretne élni a lehetőséggel.

A junior Eb-re szeptember 7-én kerül sor, Vintze Regina az 50 méteres 60 fekvő és 3x20 összetett olimpiai versenyszámban állhat céltábla elé.