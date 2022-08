Az NB III Nyugati csoportjában szereplő csapatok mérkőzésén, a Tatabánya-Balatonfüred összecsapás előtt papíron a hazai együttes tűnt esélyesebbnek, ugyanis a kék-fehérek jól rajtoltak a pontvadászatban, a negyedik helyen állnak, míg a Veszprém megyeiek a 17. helyen tanyáznak. De mint sokan hangsúlyozták már, a kupa az más. Így történt most is.

Tatabányai SC–Balatonfüredi FC 0-1 (0-0)

Gólszerző: Róth (86. p.)

Kánikulai forróságban kezdődött a találkozó a Grosics Gyula Stadionban, amit közel 400-an kísértek figyelemmel a helyszínen. A játék leginkább a két 16-os között zajlott, ám az első félidő legnagyobb helyzete a hazaiak előtt adódott, amikor is a 35. percben Szegleti 35 méterről váratlanul lövésre szánta el magát, és a meglepett Erdélyi felett a felső lécen csattant a labda.

A fordulás után ott folytatódott a játék, ahol a szünet előtt abbamaradt; a csapatok küzdöttek, de eredménytelenül. Azonban a Füred fokozatosan a hazaiak fölé kerekedett, aminek köszönhetően a 76. percben meg is szerezhették volna a vezetést. Történt, hogy egy formás vendégtámadás végén Szabó Bence az 5-ös sarkáról lövés helyett gyámoltalanul középre passzolt úgy, hogy már csak a kapussal állt szemben. A füredi próbálkozások a 86. percben értek góllá: a nagy kedvvel játszó Bene a jobb oldalon tört előre, majd az alapvonalról élesen közére lőtt labdáját az érkező Róth 2 méterről sodorta a hálóba, 0-1. Ezt követően nagy erőket mozgósított a Tatabánya az egyenlítés érdekében, mégis a BFC növelhette volna az előnyét: a frissen beállt Horváth a 93. percben egyedül vezette a labdát a hazai kapura, a 16-os előterében lerántották, ám nagy meglepetésre a játékvezető sípja néma maradt… Maradt az 1-0-s vendéggyőzelem, a Füred a 2. félidei játékával megérdemelten jutott tovább.

A BFC szakvezetése a siker után azt nyilatkozta, bíznak abban, hogy ezt a formát a bajnoki találkozókra is át tudja menteni a csapat.

A sikerrel a fürediek lesznek ott a 3. fordulóban, amelynek sorsolását szerdán 22.30-kor közvetíti az M4 Sport televízió.