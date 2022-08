VLS Veszprém – Kaposvári Rákóczi 2-0 (0-0)

Ajka, 250 néző. V.: Iványi. Practical VLS Veszprém: Héninger – Gulyás, Ulbert (Horváth H., 29.), Major (Bakos 77.), Végh (Gálfi 29.), Somogyi, Kovács D. (Molnár B. 46.), Varga M. (Iszlai 29.), Baldauf, Krebsz, Zachán. Vezetőedző: Pető Tamás.

Kaposvári Rákóczi: Ipacs – Zvara (Kovács L. 85.), Bíró, Mayer (Országh 54.), Borbély, Ekker (Kálmán 64.), Horváth B. (Zólyomi 64.), Kocsis, Harsányi, Gál, Böndi. Vezetőedző: Horváth Rudolf. Gólszerző: Major (53. perc – 11-esből), Horváth H. (56. perc).

A mérkőzést a veszprémiek várhatták kedvezőbb előjelekkel, ugyanis a hétvégi első fordulóban idegenben győzték le megyei rangadón a Balatonfüredet, míg a Kaposvár hazai pályán vereséget szenvedett a Nagykanizsától. Mint ismert, a Practical VLS Veszprém a városi stadion atlétikai pályájának felújítása miatt ebben a szezonban Ajkán játssza hazai mérkőzéseit, a játékosoknak emellett a harminc fok körüli hőmérséklettel is meg kellett küzdeniük. Az első lehetőségek a hazaiak előtt adódtak, míg a vendégek a félidő közepén hagyták ki az első helyzetüket. Ezt követően nem sokkal a veszprémiek edzője, Pető Tamás megelégelve a látottakat, a mérkőzés harmadánál, szokatlan módon hármat cserélt. A változtatások az első félidőben helyzetekben mutatkoztak csak meg, a második félidő elején azonban góllá értek: előbb a Major Norbert elleni szabálytalanság után megítélt büntetőt értékesítette maga a sértett, majd három perccel később Baldauf Konrád ment el a jobboldalon, és centerezését Horváth Hunor passzolta a hálóba. A gólok után a Kaposvár vette át a mérkőzés irányítását, be is szorította a Veszprémet, de csak tizenegyesig jutott, a 73. percben Kálmán Szilárd büntetőjét Héninger Bendegúz védte, a kipattanót pedig a kapufára fejelték a vendégek. Győzelmének köszönhetően a veszprémiek az ETO Akadémiával holtversenyben vezetik a mezőnyt, a következő fordulóban, jövő hétvégén a bajnokságot egy győzelemmel és egy döntetlennel kezdő ZTE FC II.-höz látogatnak.