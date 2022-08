Fordulás után, az 53. percben rövid idő alatt Héningernek kellett kettőt is védenie. Nem sokkal később Baldauf lőtt kapu mellé. Pető mester változtatott, igyekezett még nagyobb nyomást helyezni a VLS a riválisra, de budaörsi helyzet következett. A 66. percben a frissen beállt Csillag fejesénél védett nagyot vetődve Héninger.

A 79. percben Major előtt adódott üres terület, sikerült megforgatni a védőt, a lövést azonban Tóth G. a jobb kapufára tolta.

Akadt lehetősége a Budaörsnek is a hajrában, de a 89. percben a házigazda döntötte el a mérkőzést. Major Norbert vett át jól egy középreadást, védőjét és a kapust is becsapva lőtt közelről a hálóba, 1-0.

A ráadásban Major duplázhatott volna, labdát lopott a védőktől, de nagy helyzetben mellé lőtt.

Pető Tamás: - Szervezett ellenféllel találtuk szemben magunkat, nehéz volt megbontani a vendégek védelmét, miközben a kontrákra is oda kellett figyelni. Nem működött túl jól a játékunk, megszenvedtünk a sikerért, de egy ilyen három pont erőt kell, hogy adjon a folytatásra.