Várpalotai BSK–Sümeg VSE

2-1 (0-1)

Várpalota. Jv.: Győry P. Várpalotai BSK: Kerekes – Szabó P., Szenyéri, Szurok, Bogdán (Gerák), Reznyák, Borbás, Szántó, Udvardi, Sanda, Zsupek.

Sümeg VSE: Kovács B. – Nimsz, Bujtor (Varga T.), Sabjanics, Reicz, Rédei, Szakonyi Stephan, Kovács A. (Kiss P.), Görhes A., Ferenczi, Görhes T. (Markó). Edző: Lázár Szilveszter.

Gólszerzők: Reznyák, Bogdán, ill. Reicz.

Péti MTE–Magyarpolány SE

7-0 (3-0)

Pétfürdő. Jv.: Pap E. Péti MTE: Kenyér – Gyurcsek (Tóth Cs.), Pálfi, Bóka P., Marton (Horváth B.), Simon, Rados, Szőke (Horváth P.), Bóka M. (Morina), Varga B., Ódor. Edző: Nagy Krisztián.

Magyarpolány SE: Paksi – Bencsik, Vető, Schönberger (Leone Peter), Kardos, Polt B., Gottfried, Polt P., Talabér, Vass, Sárkány. Edző: Piri Ottó.

Gólszerzők: Gyurcsek (2), Horváth B., Morina, Horváth P., Simon, Polt P. (öngól).

Devecser SE–Úrkút SK

0-9 (0-1)

Devecser. Jv.: Nedvesi R. Devecser SE: Károlyi – Szabó D. (Kiss L.), Nagy Sz. (Hauser), Bukovics, Sipos Felícián, Korpos, Király, Paksai, Sáringer, Venczel, Keringer. Edző: Cserna Róbert.

Úrkút SK: Nagy Á. – Kalapács (Freili), Zágor (Papp A.), Barcza, Horváth Á., Szedlacsek (Márton), Boromisza (Lang), Udvardi, Bognár, Kádár, Király. Edző: Orbán Tamás.

Gólszerzők: Papp A. (3), Nagy Á. (2), Horváth Á., Márton, Udvardi, Király.

Kiállítva: Keringer (64., Devecser SE).

FC Zirc–Ajka Kristály

4-2 (1-1)

Zirc. Jv.: Magyar Á. FC Zirc: Dobai – Bíró, Mári, Hornyacsek R. (Wittmann), Antal, Stupián, Takács (Hornyacsek E.), Óvári, Jakab, Kopházi (Bódis), Somogyi.

Ajka Kristály SE: Gyarmati – Gergócs, Szabados, Szabó K. (Biró), Szabó Z., Pápai, Ujvári, Varga B. (Modory), Kungl, Lajtos, Dróth. Edző: Szabó Zoltán.

Gólszerzők: Wittmann, Mári, Óvári, Kopházi, ill. Gergócs, Szabó K.

BUSC–Fűzfői AK

3-0 (1-0)

Balatonfüred. Jv.: Nagy J. Balatonfüredi USC: Mocher – Knausz, Szente (Kovácsfi), Hideghéti (Karli), Török, Koltai, Radács, Poráczki, Szücs, Nagy D., Takács (Cser).

Fűzfői AK: Lehr – Horváth A., Molnár K., Babai, László, Füle, Parrag (Katus), Kovács L., Müller, Szentmártoni, Molnár G. (Bévárdi).

Gólszerzők: Nagy D., Szücs, Hideghéti.

Szentantalfa NVSE–Balatonalmádi SE

0-5 (0-2)

Szentantalfa, 180 néző. Jv.: Karsai R. Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Dombi, Bertalan, Tóth K. (Muchychka), Molnár K. (Takács), Molnár B., Ladányi (Horváth R.), Csillag, Stadler, Németh B. (Szigeti), Szűcs. Edző: Fischer Norbert.

Balatonalmádi SE: Borda – Burdi, Horváth B. (Hartman), Babos, Petróczi, Husvéth, Halmos (Bodnár), Hoffer, Bencsik, Balatoni, Jánó. Edző: Kozma Csaba.

Gólszerzők: Babos, Jánó, Petróczi, Horváth B., Dombi (öngól).

Lendületesebben kezdett az Almádi, mégis a hazaiak előtt adódott két lehetőség, melyekkel azonban nem tudtak élni. Ezt követően összeállt a vendégek játéka, akik a hazai védekezés hibái, illetve saját gyorsaságuk révén több komoly lehetőséget is ki tudtak alakítani. Végül egy közeli szabadrúgásgól, majd egy gyors akciógól révén két gólos előnnyel mehettek szünetre.

A második félidőben bátrabb, nyíltabb letámadásra váltott az Antalfa, amely pontatlanságai miatt így is csak helyzetecskékig jutott. A végig labdabiztosabb, fejben és játékban is gyorsabb Almádi veszélyes akciókat építve ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Végig korrekt játékvezetés.

Jók: Tóth, Szűcs, ill. mindenki.

Tudósított: Oláh Gergely.

Pápai Perutz–Tihanyi FC

0-1 (0-0)

Pápa. Jv.: Kocsis A. Pápai Perutz FC: Varga P. – Ruzsás, Erdősi (Varga B.), Cser (Budavári), Rohály (Farkas B.), Szántó, Nagy K., Nagy B., Katona, Horváth T., Pető (Bognár). Edző: Kun Szabó Attila. Tihanyi FC: Illés – Dévényi, Németh K., Fehér, Nemes G. (Laki), Henn, Sudár M., Vojnity, Nemes Á., Kovács Á., Vida (Sudár Á.). Edző: Szabó László.

Gólszerző: Dévényi.