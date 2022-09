1. FCV-DEAC 2-2 (1-1)

Veszprém, 800 néző. V.: Kovács, Zimonyi, Wittner. 1. Futsal Club Veszprém: Spandler – Tatai, Fridrich, Bencsik Á., Gelencsér. Csere: Soós, Molnár R., Kártik, Everton, Boromisza, Bognár, Gavrilovics, Bartha. Edző: Fehér Zsolt.

Debreceni EAC: Krajcsi – Nagy B., Harmati, Arango, Thiago. Csere: Tóth Benedek, Szatmári, Rácz, Sándor, Harcsa, Tóth Barnabás. Edző: Elek Gergő.

A száz százalékos produkcióval listavezető Veszprém a szintén jó formában lévő (három siker, egy-egy döntetlen és vereség) DEAC-ot fogadta. A két együttesnek komoly múltja van már, legutóbb, az előző idény végén egy végletekig kiélezett bronzcsatát vívtak egymással a veszprémiek és a debreceniek, végül utóbbiak örülhettek. Így most a visszavágás is fűtötte a hazai együttest.

Ennek megfelelően agresszívan, erőszakosan kezdett mindkét csapat, az első percekben a Veszprém kerekedett felül.

A 4. percben Everton passzolta a kapu elé a labdát, amelyet Tatai ügyesen elengedett, becsapva ezzel a védőket és Krajcsi kapust egyaránt. A játékszer érintés nélkül a jobb alsóban kötött ki, 1-0.

Nem hagyta kibontakozni riválisát az 1. FCV, amely uralta a meccset. A folytatásban aztán kicsit kijjebb tudtak jönni a vendégek, de csak kisebb lehetőségekig jutottak.

Krajcsinak több dolga akadt, mint Spandlernek, igaz 5 és fél perccel a szünet előtt utóbbi is nagyot mentett.

A 16. percben Rácz büntetett meg egy súlyos hazai hibát, a bakonyiak rossz helyen adták el a labdát, amelyet a debreceni játékos közelről a hálóba lőtt, 1-1.

A hajrá is eseménydús volt, a házigazda nyomott, de nem tudta bepasszírozni a második gólt, pedig közel volt hozzá, a vendégek egy alkalommal a gólvonalról mentettek.

A szünet után ott folytatódott a csata, ahol néhány perccel korábban abbamaradt. A DEAC kezdett jobban, a 22. percben Arango robbant be jó ütemben Spandler kapuja elé és közelről a hálóba helyezett, 1-2.

Akadozott a játék a veszprémieknél, Thiago dolgoztatta meg Spandlert. A másik oldalon Gavrilovics lövését védte Krajcsi. Taktikusan futsalozott a Debrecen, miközben a küzdelem tovább fokozódott, némi kakaskodás is akadt, de azért főként a játékra koncentráltak a felek.

Egyre jobban nyomott az 1. FCV. Tatai lövése után a labda túljutott Krajcsin, az utolsó pillanatban sikerült tisztázniuk a vendégeknek. A 32. percben egy DEAC-hiba után összejött az egyenlítés, Everton szerzett labdát, majd egy csel után kilőtte a bal felső sarkot, 2-2.

Gerencsér a vezetést is megszerezhette volna, de ajtó-ablak helyzetben nem találta el a kaput. Fridrich löketét hárította Krajcsi, fölényben volt ekkor a Veszprém, de a debreceniek is mozgósították az utolsó erőtartalékokat. A hazaiak is a gólvonalról mentettek egy vendégakció végén, Haraszti labdáját sikerült kivágni.

Az utolsó percben Tatai előbb sarokkal próbálta a kapuba juttatni a játékszert, Krajcsi figyelt, majd nem sokkal később ígéretes helyzetben fölé pörgetett.

Maradt a döntetlen, mondhatni, hogy igazságosan, bár a hazaiaknak valamivel több helyzete volt, igaz, a kimaradt lehetőségek is megbosszulhatták volna magukat.