CYEB-Budakalász–Fejér-B.Á.L. Veszprém 30:24 (16:12)

Budakalász, 200 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

Budakalász: VÁCZI 1 – Varjú, Sinkovits 4, Kiss 2, Mikhalin 1, Juric-Grgic 2, Kovács 3. Csere: GJORGJESKI (kapus), PAPP 6, Tyiskov 1, KONCZ 4, Tóth 2 (2), MARACSKÓ 4, Dávid, Fórizs, Berényi. Edző: Csoknyai István.

Veszprém: BALOGH – Szmetán P. 1, Pulay, Stranigg 4, Éles B. 2 (1), MACHAC 7, Hári. Csere: Podoba (kapus), Bugyáki, Preszter 1, Molnár 2, Szrnka, VETÉSI 5, Szatmári 2, Fercsik. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 18, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 4/1.

A veszprémiek a bajnoki rajton elszenvedett vereségük dacára – vagy talán éppen abból kifolyólag – meglepetésre, idegenbeli bravúrra készültek Budakalászon, ahol a hazaiak is úgy tekintettek Éles Benedekékre, mint egy mindenkire veszélyes közösség, akikkel nehéz mérkőzésbe bonyolódhatnak. Az elején úgy tűnt, hogy a mieink nem tudják kijavítani a nekik és szurkolóiknak múlt héten is fejfájást okozott hibáikat, a Pest-megyeiek pontosabban fejezték be a támadásaikat, Balogh-kapus előtt pedig nem akart megszilárdulni a védelem (4-1). A folytatásban futószalagon potyogtak a találatok, Machac szebbnél-szebb gólokat lőtt, de mert az övéi nem spóroltak a technikai hibákkal, elől pedig nem lelték a ritmust, kezdett szétnyílni az olló (8-4). A félidő derekán Konkoly-mester időt kért, mert a riválisnak szinte valamennyi lövése megzörgette a hálót. Később a hazaiak is elkezdtek rontani, így a mieink a hullámzó derbin közelebb kerültek hozzájuk, majd a jobb helyzetkihasználásukkal már ott lihegtek az ellen nyakán (12-11). Sajnos a nagyszünet előtti pillanatok a budakalásziaknak jött ki jobban.

A fordulás után kiegyenlítettebb lett a játék, a vendégek produkciójában lehetett érezni az erőt, Machac újabb villanásával ismét közvetlen látótávolságon belülre jöttek (18-17). Vetésiék jó döntéseket hoztak, egymásért is küzdöttek, világossá vált számukra, hogy ebben a csatában több van, s mintha a védelmük is kezdett volna megszilárdulni. Ám hiába hajtottak, egy gólnál közelebb nem tudtak jönni a vetélytárshoz – pedig ebben a periódusban Balogh elkapta a fonalat, csakhogy a támadások újfent hektikusak lettek –, majd Sinkovits piros lapja mintha őket zavarta volna meg jobban (20-17). Miután a helyzetek mellett büntetőket is hagytak kihasználatlanul, állandósulni látszott a két-három gólos különbség. A veszprémiek ugyanakkor nem hagyták leszakítani magukat, de sejthető volt, hogy a hibáik a végén még sokba kerülnek (25-22). Hat perccel a vége előtt négy gól volt a hazaiak előnye, s a legnagyobb különbség az összecsapás végére alakult ki, noha a mieink kettős emberelőnyben is voltak, ám a hajrára fejben is elfáradtak.

Konkoly Csaba: Aki csupán a végeredményt látja, arra gondolhat, hogy egy sima párharcon vagyunk túl, de ez nem igaz. Sajnos megint hullámzott a játékunk, a kalásziak a hibáinkból szereztek többgólos előnyöket. A második félidőt mintaszerűen kezdtünk, aztán jöttek a kihagyott büntetők, amiket mi még nem engedhetünk meg magunknak. Sajnálom, hogy Pulay a csata elején kivált a játékból, így bal kezes nélkül maradtunk, a jobbátlövőnk alighanem agyrázkódást szenvedhetett.