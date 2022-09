Ismétli a tavalyi rajtot a Telekom Veszprém és a Paris SG, a felek egy évvel ezelőtt is (csaknem napra pontosan) a bakonyiak arénájában találkoztak. A franciák a szünetben négy találattal vezettek, végül mégis hazai siker született, 34-31.

A veszprémiek idén márciusban Párizsban is jobbnak bizonyultak a riválisnál (39-40), ugyanakkor a csoportban a PSG végzett előkelőbb helyen, a francia csapat harmadik lett, a Telekom negyedik.

A folytatásban aztán a magyar együttes jutott tovább, egyenesen a kölni final fourig, ahol végül negyedikként zárt. A párizsiak a norvég Elverum kiejtése után hatalmas csatában bukták el a negyeddöntőt a német THW Kiellel szemben.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy dinamikus, eseménydús, izgalmas küzdelemre lehet számítani a Veszprém-PSG párharcban, elég csak megnézni az előző idény csoportkörében produkált gólszámokat.

- A PSG a BL mezőnyének egyik legerősebb csapata, kiváló játékosok alkotják a keretét, és remek edzője van. Nagy küzdelemre számítok, mint mindig, és remélem, a hazai pálya előnyét – a szurkolóink segítségével – ki tudjuk használni. Bízom benne, hogy a BL-ben is az eddig látott formánkat és eredményességet tudjuk hozni – nyilatkozta a Telekom Veszprém hivatalos internetes oldalának az egyiptomi átlövő, Jahja Omar, aki a saját csapatával kapcsolatban megjegyezte: mozgékonyabbak lettek, két gyors szélső érkezett Bjarki Már Elísson és Mikita Vajlupov személyében, és a többi új igazolás is komoly erősítést jelent.

A gyorsabb játékra korábban Momir Ilics vezetőedző is célzott, a szerb szakember természetesen egy kemény, határozott védekezésre szeretné felépíteni a sok futást és az abból szerzett „könnyű” gólokat. - Az új játékosok gyorsan és remekül alkalmazkodtak a játékstílusunkhoz, emberileg is remekül illenek a csapatba, Dragan Pesmalbek elöl-hátul remek kettőst alkot középen Andreas Nilssonnal, és az új szélsőinkkel is sokat erősödtünk. A Bajnokok Ligája évről évre egyre nehezebb, a cél megvan, de messze van még a négyes döntő. Most a csoportmeccsekre koncentrálunk, csütörtökön a PSG ellen a védekezés és a gyors visszarendeződés lesz a kulcs, mert a franciák hatvan percen át nagy tempót tudnak diktálni – fogalmazott Momir Ilics a BL-rajt előtt.

A Veszprém az említett szélsők és a beállós Pesmalbek mellett az egyiptomi irányítót, Jehja el-Derát igazolta le ezen a nyáron. Elment Lékai Máté, Blaz Blagotinsek, Jorge Maqueda, Dejan Manaszkov és Dörnyei Borisz.

A PSG-től 10 év után távozott a dán világsztár Mikkel Hansen, aki hazatért, az Aalborgban folytatja pályafutását. A franciáknak van egy magyar játékosa, a korábbi balatonfüredi átlövő, Máthé Dominik azonban még nem lépett pályára párizsi színekben. A 23 éves kézilabdázó idén februárban (a norvég Elverum játékosaként) súlyos sérülést, keresztszalag-szakadást szenvedett, a visszatérése várhatóan jövő év elején történhet meg.

A férfi kézilabda BL-mezőnye két csoportra oszlik. Az első szakaszban körmérkőzéses rendszerben dől el a sorrend a nyolcasokban. Az első két helyezett egyenesen bekerül a negyeddöntőbe, a 3–6. helyezettek pedig rájátszásban küzdenek a legjobb nyolc közé jutásért. A harmadikok a hatodikokkal, a negyedikek az ötödikekkel játszanak. A csoportok, A: Paris Saint-Germain (francia), SC Magdeburg (német), GOG (dán), FC Porto (portugál), CS Dinamo Bucuresti (román), Telekom Veszprém, Wisla Plock (lengyel), RK Zagreb (horvát). B : Pick Szeged, Barcelona (spanyol), RK Celje (szlovén), Kielce (lengyel), THW Kiel (német), HBC Nantes (francia), Elverum (norvég), Aalborg (dán).