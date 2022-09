A második játékrész Sorhaindo kétperces kiállításával kezdődött, a frissen becserélt Elísson büntetett szélről, majd az izlandi sikeres büntetője az egyenlítést is meghozta, 34. perc: 17-17. Corrales érzett rá a vendéglövésekre, a Bukarestnek egyébként is gondjai akadtak a hazaiak szigorú védekezésével.

Átvette az irányítást és a vezetést a Telekom, 18-17. Akimenko hetesét Corrales védte, képtelen volt a második félidőben a kapuba találni a Dinamo, Pascual 19-17-nél időt kért.

Negru értékesített büntetője törte meg a román gólcsendet, a szélső nem sokkal később kétperces büntetőt kapott, miután fejbe találta Corralest. Ez nem zavarta meg a hazaiakat, akik lendületben maradtak, 20-18.

Négyre nőtt a Telekom előnye, a 42. percben lőtte a szünet utáni első akciógólját a Dinamo, amely igyekezett lépést tartani ellenfelével. Ez megoldhatatlan feladatnak tűnt, mert a jó védekezés és kapusteljesítmény mellett elkezdett rendkívül hatékonyan támadni a Veszprém, 46. perc: 26-21.

Támadásban javítottak a románok, azonban a védekezésükben nem volt meg az a stabilitás, amely segített volna felzárkózni, 51. perc: 29-26.

Ghedbane védéseinek köszönhetően két találatra azért sikerült feljönnie a vendégcsapatnak (30-28), sőt Corralesnek ziccert kellett védenie, hogy ne legyen még szorosabb a meccs. Ezzel a védéssel el is dőlt a találkozó, a románoknak innen már nem volt visszaút, a bakonyiak taktikusan játszották le a végjátékot, és harmadik csoportmeccsükön is maximális pontot gyűjtöttek.

A találkozót követően a szurkolók megemlékezést tartottak a Veszprém Aréna előtt, Marian Cozma szobránál.

Momir Ilics: – Ahogy arra számítottunk, kemény meccset játszottunk egy jó csapat ellen. Az első félidőben nem voltam elégedett a védekezéssel, és lassúak voltunk támadásban is. A második játékrészben feljavultunk, sikerült fordítanunk. Örülünk a sikernek, de dolgoznunk kell tovább, készülnünk a folytatásra.

Xavier Pascual: – Nagyon kemény meccs volt. Az első félidőben rendkívül büszke voltam a csapatomra, amely remekül harcolt, jól teljesített. A második játékrészben a Veszprém kiválóan játszott, Corrales pedig nagyon sokat segített együttesének.

Rodrigo Corrales: - Erős riválisokkal kell felvennünk a harcot ebben a csoportban, ezt a Dinamo is bizonyította, a bukarestiek még jobbak, mint tavaly. Megyünk tovább.

Alexandru Bucataru: - Nehéz meccs volt. Az első félidőben jól teljesítettünk, a másodikban viszont nem tudtuk folytatni azt a játékot, amit szerettünk volna.