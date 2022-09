A Balatonfüredi KSE az első három fordulóban csupán egy pontot szerzett, persze a Veszprém és a Szeged ellen senki sem várt bravúrt, különösen idegenben nem, de a Gyöngyössel szembeni hazai meccs nyerhető volt. Az összecsapás – amely izgalmas küzdelemben 24-24-re végződött – megmutatta, hogy a Balaton-partiak játéka még nem érte el a megfelelő szintet. Több téren is javítani kell a folytatásban, ha ez sikerül, ma meglehet a csapat első bajnoki győzelme ebben a szezonban.

– Lelkileg nem vagyunk a legjobb állapotban, fájó a Gyöngyös elleni hazai pontvesztés, bízom benne, hogy most javítunk és megszerezzük az első győzelmet – nyilatkozta a Naplónak György László, a balatonfürediek szakvezetője, aki reméli, hogy mindenkiben letisztultak az eddig történtek, mindenki harcra kész és tudja, mi a feladata.

– A siker számunkra kötelező, persze ez nem jelenti azt, hogy lebecsüljük az ellenfelet. A Veszprém átalakult, ezzel együtt ütőképes, jó csapat, amely nagy csatára késztette a Komlót és a Budakalászt, a Ceglédet pedig legyőzte. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg futás lesz a mérkőzésen, emiatt fontos, hogy jól működjön a visszarendeződésünk – fogalmazott György László, akinek valószínűleg hiányzókkal is számolnia kell majd a szombati összecsapáson.

Mindig az első győzelem megszerzése a legnehezebb – tartja a hiedelem, a bakonyiak múlt héten begyűjtötték azt, a Március 15. utcai csarnokban a ceglédieket múlták felül (28-24). Éles Benedekék ezen a derbin is többször dolgozták le három-négygólos hátrányukat – miként tették az első két fordulóban is, azzal a különbséggel, hogy most 16-19 után „mentek” egy tíz–kettes sorozatot, amivel megpecsételték az ellenfél sorsát. A pompás végjátékkal előrukkoló csapat produkciójában akadtak biztató jelek, ám még sokat kell dolgozniuk, hogy szakmai stábjuk mindennel elégedett legyen.

– Tetszett, hogy hátrányban megint nem adtuk fel a csatát, derekasan küzdöttünk, mondtam is a srácoknak, hogy a folytatásban hasonló párharcok várnak ránk – húzta alá Konkoly Csaba vezetőedző. Hogy mennyire igaza van, ahhoz elég a jelenleg tizenegyedik helyen álló, de a Telekom Veszprémmel és a Pick Szegeddel már összefutott fürediek előző évekbeli mutatóira gondolni: rendre ott tanyáztak a legjobbak mögött.

– Ezúttal is egy remek riválissal találjuk szemben magunkat, s szeretnénk ellenük a ceglédi utolsó negyedóránkat átmenteni. A tét hétvégén aligha nyomaszt bennünket. Jó lelkiállapotban vagyunk, remélem, hogy az akaratosságunk megmarad, és itt van előttünk a gyöngyösiek példája, akik a Balaton-parton nemrég pontot raboltak.

A veszprémieknél a lélektanilag fontos első diadallal átszakadhatott egyfajta gát, ám újabb sikerük a játéknap meglepetése lenne.

A Balatonfüredi KSE–Fejér-B.Á.L Veszprém rangadó ma 18 órakor kezdődik.