Eddig egyik csapatnak sem termett babér az élvonalbeli bajnokságban.

A veszprémiek legutóbb Budakalászon kaptak ki, ahol többször is a saját dolgukat nehezítették meg, nagyot küzdve futottak az eredmény után, ami sok energiájukat emésztette fel. Noha rendre visszajöttek a mérkőzésbe, – a lefújás előtt nyolc perccel két gól volt a hátrányuk –, a hajrában megint hibákat vétettek, amik aztán megbosszulták magukat (30-24).

A bakonyiakhoz hasonlóan eddig 64 gólt kapott, s ugyancsak fiatalokkal kísérletező ceglédiek a rajton Gyöngyösön szenvedtek vereséget (25-20), mint utóbb elárulták: akkor – a rutintalanságuk miatt – diadalt szalasztottak el, hiszen a véghajrára fordulva egy gól volt a felek közötti különbség.

A második körben, a címvédő Pick Szeged ellen csak élvezni akarták a játékot, egyes játékelemeket gyakorolva (39-25).

A sereghajtó ceglédiek úgy vannak vele, hogy mivel a pontvadászatban nincs rajtuk különösebb nyomás, a fellépéseiken felszabadultan játszanának. Majd elválik, hogy ebből mifelénk mi valósul meg, de nem lepődnénk meg, ha a Március 15. utcai csarnokban bátor produkcióval rukkolnának elő. Vagyis szó sincs arról, hogy a tizenegyedik helyen álló, továbbra is a csapatukat építő veszprémiek könnyű találkozó előtt állnának, azonban ha valahol, akkor az újonc ellen el kell kezdeniük a pontok gyűjtését. Ehhez az eddig látottnál kiegyensúlyozottabb formára lesz szükségük.

Amennyiben az összteljesítményükön folyton rontó technikai hibáik számát redukálják, illetve a maguktól elvárható szinten játszanak, megszerezhetik az első sikerüket. Persze az is fontos lenne, ha a sérültjeik mielőbb visszatérnének, a támadásaikat még pontosabban fejeznék be, a védelmüket tovább szilárdítanák és a döntő pillanatokban jó döntéseket hoznának.

A Balatonfüredi KSE már a harmadik fordulóban kipipálja a két nagyágyú elleni bajnokit, György László csapata a nyitányon az előző idényben ezüstérmes Telekom Veszprém vendége volt, most pedig a címvédő Pick Szeged csarnokában lép pályára.

A BKSE Veszprémben úgy kapott ki 35-24 arányban, hogy a második félidőre feljavult a játéka, ezt a javulást ugyanakkor nem sikerült maradéktalanul továbbvinni, ugyanis a múlt héten a Gyöngyös elrabolt egy pontot Füredről.

Elsősorban támadásban akadtak gondok és hibák a 24-24-es végeredményt hozó rangadón, amelynek a jelentős részében a Balaton-partiak vezettek, a végén mégis nekik kellett küzdeniük a döntetlenért.

Most nincs reális esélye a pontszerzésnek, ahogyan a Szeged, a BKSE is felhasználhatja ezt a meccset arra, hogy a folytatásban elérje céljait. Utóbbi számára a legfontosabb cél most az első bajnoki siker megszerzése, amelynek begyűjtésére jövő szombaton, a Fejér-B.Á.L. Veszprém elleni megyei derbin lesz inkább lehetőségük a füredieknek.

A Pick Szeged két sima sikerrel kezdett az NB I.-ben, hazai pályán 40-25-re verte meg a Budakalászt, 39-25-re a Ceglédet. Aztán jött a Bajnokok Ligája nyitánya, ahol Juan Carlos Pastor alakulata szerdán alulmaradt otthon a Barcelonával szemben (28-35).

A Szeged–BKSE bajnoki találkozó holnap 19 órakor rajtol.