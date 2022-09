Az immár hagyománnyá érő eseményt Halmay Gábor önkormányzati képviselő nyitotta meg. A politikus elmondta, Veszprém az elmúlt években nagybetűs sportvárossá nőtte ki magát, hiszen számtalan sportágban egyéni és csapatszinten is remek eredményeket értek el a helyiek.

Halmay a szervező Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületét is méltatta, hiszen a sportágválasztó megrendezésével a fiataloknak lehetősége nyílik több sportágba is belekóstolni.

Igaz, az időjárás szombaton nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, de a szemerkélő eső ellenére is sokan kilátogattak az Erdész utcába.

A részt vevő fiatalok a futsal mellett bepillantást nyerhettek a röplabda és a kosárlabda világába is, nem feledve, hogy különböző küzdősport-bemutatókat is tartottak az egyesületek.

A vállalkozó szellemű gyermekek a falmászást is kipróbálhatták, de a kézilabda szerelmesei sem távoztak csalódottan. A szervezők egészségügyi tanácsokkal is ellátták a fiatalokat.

Az esemény végén rengeteg ajándék gazdára talált: értékes sportszerek mellett a fődíj egy professzionális roller volt.

A Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületének (VMTTE) elnöke, Kavalecz Gábor a rendezvény zárásaként reményét fejezte ki, hogy jövőre hasonlóan sikeres lesz majd a sportágválasztó.