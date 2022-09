A listavezető a sereghajtó otthonába látogatott az ötödik fordulóban, azaz a vendégek voltak az esélyesek. Ennek megfelelően kezdett az 1. FCV, Gavrilovics a 11. percben megszerezte a vezetést, 0-1.

Nem jött azonban lendületbe Fehér Zsolt alakulata, Tatai 10 méteres büntetőt hibázott, majd Dorogit utolsó emberként elkövetett szabálytalanságért kiállították a 18. percben. Kihasználta az emberelőnyt a házigazda, amely Tatai öngóljával egyenlített, 20. perc: 1-1.

A második játékrész elején több vendéghelyzet is kimaradt, a 29. percben Tatai törte meg a jeget (1-2), majd a 30. percben Gavrilovics növelte tovább az előnyt, 1-3. A hajrára is maradtak izgalmak, az ELTE-BEAC Kiss Gábor révén a 38. percben szépített, 2-3. A pontszerzés azonban nem jött össze a hazaiaknak, Everton a 40. percben kétszer is a hálóba talált, 2-5.

Az ötödik forduló további eredményei: DEAC-Kecskemét 5-1, Nyírbátor-Berettyóújfalu 4-6, Aramis SE-Rubeola 6-1, Haladás-Nyíregyháza 8-1, Újpest-Magyar Futsal Akadémia 7-2.

Az állás: 1. Veszprém 15 pont, 2. Aramis 15, 3. Berettyóújfalu 12, 4. DEAC 10, 5. Kecskemét 10, 6. Haladás 7, 7. Újpest 7, 8. Nyírbátor 3, 9. Nyíregyháza 3, 10. Magyar FA 3, 11. Rubeola 1, 12. ELTE-BEAC 1.

A bakonyiak pénteken újra pályára lépnek, a Debreceni EAC csapatát fogadják.