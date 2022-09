A nagy hagyományokkal rendelkező ötnapos versenyen közel húsz nemzet 800 sportolója vett részt. A mezőnynek nem csak a hatalmas homokdombokkal, hanem a tikkasztó meleggel is meg kellett küzdenie.

A Veszprémi Honvéd SE tájfutói közül kiemelkedett Máramarosi Rita teljesítménye, a még ifjúsági korú kiválóság izgalmas összecsapások végén megszerezte a győzelmet a női elit mezőnyben. A junior férfiaknál mind az öt futamot megnyerő Bálint Benedek magabiztos győzelmet aratott, míg az ifi kategóriában a Bálint fivérek közül most - ha nem is sokkal - Gergő bizonyult jobbnak, megelőzve Ádámot. A 14 évesek között Barát Jázmin a hatodik helyen végzett, Ódor Laura a N16-os korosztályban és Engi Lilien az N18-ban vehetett át ezüstérmet. A népes szeniormezőnyben N65-ben Wieder Ilona diadalmaskodott, illetve az F65-ben futó Honfi Gábor ért el negyedik helyezést.

Eredmények, N16: 2. Ódor Laura. N18: 2. Engi Lilien. N21: 1. Máramarosi Rita. N65: 1. Wieder Ilona. F18: 1. Bálint Gergő, 2. Bálint Ádám. F20: 1. Bálint Benedek. F70: 3. Ládi János (BTK).