A bajnoki nyitány sajnos igazolta, hogy a csapatépítés időigényes feladat, a „kis Veszprém” sem tart ott, ahol azt a szakmai stáb szeretné, vagyis a kézilabdázóknak még dolgozni kell azért, hogy az összes puzzle-darab a helyére kerüljön. A Sport36-Komló ellen egy izgalmas derbin, idehaza szenvedtek vereséget (32-34), küzdöttek becsülettel, ám szinte végig az eredmény után futottak. Noha kellő lelkierőt mutatva, kétszer is visszajöttek a mérkőzésbe, a játékukat nem tudták stabilizálni. Sok pontatlanságot vétettek – ziccerek mellett üres kapus lehetőségük is maradt ki –, de azt sem szabad szó nélkül hagyni, hogy a bírók a hajrában nagyot tévedtek a kárukra, emberelőny helyett emberhátrányba kerültek. – Főként magunkat okolhatjuk a vereségért, de már nem nézünk hátra, csak is előre: az elmúlt napokban igyekeztük kijavítani a legutóbb elkövetett hibáinkat – árulta el Konkoly Csaba vezetőedző.

A Fejér-B.Á.L. Veszprém ezúttal Budakalászon vendégeskedik, a rivális az első fordulóban a Pick Szeged otthonában kapott ki (40-25). Ők is az új sportolóik beépítésén fáradoznak, mint mondták: tanulni mentek a Tisza partjára, s nekik valójában most kezdődik a pontvadászat. Úgy gondolják, hogy a mieink ellen reális az esélyük a pontszerzésre. A veszprémi legenda, Csoknyai István irányítja őket, de a gyúrójuk, Bendó Csaba sem szorul különösebb bemutatásra a királynék városában.

A bakonyiak a héten csiszolták a csapatjátékukat, hogy a folytatásban kiegyensúlyozottabb formát mutassanak. Noha a produkciójukban akadnak biztató jelek, tisztában vannak azzal, hogy idegenbeli bravúrt úgy érhetnek el, ha sok mindenben előrébb lépnek: legyen szó a támadásaik pontosabb befejezéseiről éppúgy, mint a védekezésük feszesebbé tételéről.