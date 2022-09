Jól kezdtek a hazaiak, a 6. percben Kern lőtt 15 méterről a jobb felsőbe, 1-0. A 18. percben Magasföldi duplázta meg az előnyt, 2-0.

Nem sokkal később még nagyobb bajba került a Veszprém, Majort ugyanis két sárga lap után kiállították. Érdekes volt az eset. Az első figyelmeztetést úgy kapta a góllövőlistát vezető támadó, hogy kilépett ziccerben, elhúzta a kapus mellett a labdát, a két játékos között volt kontakt, Major elesett, a játékvezető nem a 11-es pontra mutatott, hanem a csatárnak adott lapot. Tíz perccel később a hazaiak nem engedtek elvégezni egy szabadrúgást a középpályán, Major félrelökte ellenfelét, a bíró mindkét futballistát sárga lappal figyelmeztette, a bakonyiak játékosa megkapta a pirosat is.

A Veszprém a folytatásban rendezni tudta a sorokat, a második félidő elején Horváth baloldali beadása után a csereként beállt Molnár Balázs közelről volt eredményes, 49. perc: 2-1.

Az 53. percben azonban jött is a válasz, ismét a rutinos Magasföldi volt eredményes, 3-1. A 62. percben aztán Kern is megduplázta góljai számát, 4-1. Ment előre a VLS, a házigazda pedig kihasználta az adódó területeket és lehetőségeket. A 68. percben Magasföldi talált be (5-1), majd a középkezdés után labdát veszítettek a vendégek és kontrából Bakti állította be a végeredményt, 69. perc: 6-1.

Korán hátrányba került a rangadón a VLS, amelynek a sorsát hamar megpecsételte Major kiválása. A Puskás Akadémia maradt veretlen a derbit követően. A Veszprém először veszített pontot, de az első helyet megőrizte a tabellán.