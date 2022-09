Nyírbátor-1. FCV 1-4 (0-2)

Nyírbátor. V.: Kovács G., Muhari, Juhász. Nyírbátori SC: Opre – Szőcs, Szentes-Bíró, Siska, Csoma. Csere: Tóth K., Nagy Zs., Szabó S., Kerekes, Molnár R., Rácz, Lakatos, Hadházi, Orosz. Edző: Baksa Csaba.

1. Futsal Club Veszprém: Spandler – Tatai, Dorogi, Bencsik Á., Gerencsér. Csere: Koncsol, Fridrich, Molnár R., Kártik, Everton, Gavrilovics, Fellembek, Bartha. Edző: Fehér Zsolt.

A szezon elején eltiltását töltő Tatai József a harmadik fordulóban visszatérhetett, a csapatkapitány nem maradt sokáig gól nélkül, a hetedik percben az ő találatával vezetett a Veszprém (0-1). Még ugyanebben a percben a szerb Gavrilovics is betalált (0-2), és az első félidőben már nem rezgett többet a háló.

A második játékrészben szépíteni tudott az NB I-es újonc, de a keretében több rutinos játékost is foglalkoztató Nyírbátor: Szőcs a 33. percben volt eredményes, 1-2.

Nem sokkal később Everton értékesített büntetője ismét kétgólos különbséget (1-3) jelentett, a végeredményt az utolsó percben Tatai állította be, 40. perc: 1-4.

A veszprémiek legközelebb, szeptember 8-án az Újpestet fogadják.