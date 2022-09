A gárda az elmúlt hetekben keményen dolgozott az új szakvezetőjével, és noha tartalmas időszakon vannak túl, sok örömet szereznének a híveiknek, a produkciójukon van még mit javítani, az összes puzzledarab még nincs a helyén. Ezzel együtt égnek a bizonyítási vágytól, a Sport36 Komló elleni nyitányon kizárólag a hazai győzelem lebeg a szemük előtt.

A klub első éve pompásra sikeredett, szinte „berúgták” a kézilabda NB I ajtaját, a második már nem volt annyira fényes, az ellenfelek kezdték kiismerni őket, tizedikek lettek a pontvadászatban, igaz, a Magyar Kupában ezüstérem került a nyakukba. Nyáron hét játékostól köszöntek el: Borbély Ádámtól, Fazekas Gergőtől, Vajda Hubától, Tóth Józseftől, Somogyi Bálinttól, Kurucz Mátétól és Tóth Mártontól. A pótlásukra éppen ennyien érkeztek: Balogh Tibor, Simon Machac, Molnár Balázs és Pulay Gábor Egerből, Szrnka Levente és Vetési Bence Kecskemétről, míg Stranigg János a NEKA-tól. Nekik nem csak a szakmai, hanem az emberi oldalukat is vizsgálták a kiválasztáskor, hogy miként illeszthetők be az itteni koncepciórendszerbe, amit immáron a klubbal hároméves szerződést kötött Konkoly Csaba irányít. A magának hírnevet a Győri Audi ETO KC szakvezetőjeként szerzett, komoly tapasztalattal rendelkező tréner az építkezés során fejleszthette, képezhette a tanítványait, miközben a stábjával egy ütőképes közösség kialakításán fáradozott. Miután megismerkedtek egymással, felmérték a csapat fizikai állapotát, aztán dolgoztak az Alföld északi peremén, a Balaton-parton és Ausztriában is. Mindegyik állomáshely hasznos és tanulságos volt számukra: a játékoskeret minden szempontból egymásra hangolódott, mindenki alárendelte magát a közös érdekeknek. A csapatépítéshez kellettek tesztmérkőzések is, amik illeszkedtek a felkészülésükbe, a diadalok pedig még inkább összehozták őket. Sajnos akadtak kisebb-nagyobb nehézségeik is, betegségek és sérülések miatt ritkán lehetett együtt a teljes keretük.

– A hétvégi rajtig nem érünk a tervezett folyamatok végére, ám tudni kell, hogy a csapatépítés szakmailag nagy kihívás, nehéz és időigényes munka, mindenkitől türelmet igényel. Vagyis még nem tartunk ott, ahol valójában szeretnénk lenni, de így is sok részfeladatot elvégeztünk. A mögöttünk hagyott nyolc hétben az idő volt a legnagyobb ellenfelünk, lehetetlent pedig nem akartam kérni a srácoktól, bármilyen fogékonynak is tűntek. Az állóképesség terén nehéz volt előrelépnünk, ahogy a páros és a hármas kapcsolatok is csiszolhatok még. Az új mozgássorok sem rögzültek még teljességgel, ám remélhetőleg előbb-utóbb minden a helyére kerül. Addig is csiszoljuk tovább a csapatjátékot. Az egységgel, az akarattal és az öltözői légkörrel elégedett lehetek, a régi és az új játékosok jó elegyet alkotnak, nemcsak segítik egymást, de küzdenek is a másikért. Egy fiatal és dinamikus alakulathoz kerültem, amely éhes a sikerre, s hiszem, hogy sok borsot tör majd a többiek orra alá. Nem elsősorban a bennmaradásban gondolkodom, inkább azt szeretném, hogy az előttünk álló évad a stabilitás jegyében teljen el, az erős mezőnyben minél többet hozzunk ki magunkból, a tabella 4-12. helye közül a lehető legjobbat érjük el, hogy a végelszámolásnál ne kelljen izgulnunk – jegyezte meg az ambiciózus tréner.

A fiatalság és a gyorsaság továbbra is az erényük lehet, de nyáron tettek azért is, hogy az átszervezett védekezésük feszesebb, míg a támadásaik pontosabbak legyenek. Az ősszel az európai kupaporondra is kilépő, kiegyensúlyozott teljesítményre vágyó gárda azon is iparkodott, hogy a terhek ezután jobban eloszoljanak a pályán lévők között, így még az utolsó pillanatban is frissítették az újonnan tanultakat. A hétvégén idehaza bemutatkozó Fejér-B.Á.L. Veszprémnél bíznak abban, hogy az új kiírásban sok örömben lesz részük, s rendre számíthatnak szurkolóik támogatására.

Éles Benedekék számára ők jelenthetik a hátországot, a biztatásukkal visszacsempészhetik a régi hangulatot a Március 15. utcai csarnok falai közé. A helyi kedvencek a Komló elleni derbin bizonyíthatják először, hogy éles szituációban is meggyőzőek – ha így lesz, akkor a sportbarátoknak érdemes lesz megnézni az „első szárnypróbálgatásaikat”.