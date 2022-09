A rátóti Gyulaffy-iskola hetedik osztályosa hét éve ismerkedett meg a sportági alapokkal – nővérével és bátyjával karöltve. Mindennek hátterében az édesapjuk, Kertai Gábor áll, aki hajdanán a Veszprémi LTC és az Ajkai Hungalu SK igazoltja volt, utánpótlás-bajnokságokon érmek kerültek a nyakába, de részt vett nemzetközi erőpróbákon is. Jelenleg az ajkai műhely elnök-edzője, így szerettei szakmai felkészülését is koordinálja. Gyerekeinek sok örömet ad a judo, ami arra is tanítja őket, hogy jobb emberré váljanak.

– A legtöbb edzésen a testvéreimmel „gyötörjük egymást”. A tréningjeink segítik a fejlődésemet, a mindnyájunk számára hasznos munkát az apánk vezényli és felügyeli. Réka az ifjúsági bajnokságokon többször volt pontszerző, és a másodosztályú felnőtt ob-n nyert már ezüstérmet is. Olivérnek is jó néhány pontszerző helyezése van az ob-król, s az egyiken harmadik lett. Mindketten közel állnak ahhoz, hogy bekerüljenek korosztályuk válogatott keretébe, örülnék, ha követnének a sorban – jegyzi meg udvariasan Kíra, pedig bátran mesélhetne a saját medálgyűjteményéről is. Mint megtudom, a korosztályában háromszoros országos és kétszeres diákolimpiai bajnok, háromszoros Magyar és kétszeres Budapest Kupa-győztes, a maribori torna kétszeres aranyérmese, míg a tavalyi serdülő ob-n – diák korúként – úgy lett harmadik, hogy a többiek két-három évvel voltak idősebbek nála.

Mint az ábra mutatja, nála nem csak elvétve akad egy-egy kiugró teljesítmény, mert ahol tatamira lép, ott általában dobogós lesz. Immáron mindenütt az esélyesek közé sorolják, mégsem stresszel, nem nehezedik rá a versenyzés terhe. Csak néha van benne némi izgatottság, de azt tudja kezelni. Mivel mentálisan jó állapotban van, a viadalok előtt nem nézegeti a sorsolást, lépésről lépésre halad előre. Mindig az adott vetélytársra és a megvalósítandó taktikára koncentrál, miközben igyekszik megőrizni a higgadtságát. Főként fejben nő a többiek fölé, akik nagyvonalakban tisztában vannak azzal, hogy mit remélhetnek tőle.

– Kíra fáradtan is képes tisztán gondolkodni, meghallja a szőnyeg széléről érkező intelmeket. Összeszedetten küzd, nem erőből próbálja megoldani a dolgokat, ami mostani 44 kilós testsúlyával nem is menne, legtöbb társa ellen viszont tudja, hogy milyen technikát használva lehet eredményes. Ez azért is jó, mert nálunk nincs két ugyanolyan mérkőzés – mondja a kiváltképp fiatalokat tömörítő ajkai egyesület vezetője. Persze a sportkör fénylő csillagának is vannak rossz napjai, de szerencsére csak ritkán, kor- és súlycsoportjában mindenkire veszélyes. Sikerei nagy lendületet és további motivációt jelentenek neki a folytatásra.

– Idéntől már a válogatottnál is vannak edzéseim, miközben Ajkán hetente háromszor, míg Rátóton kétszer dolgozunk. A házunk nappalija ilyenkor dódzsóként, harcművészeti teremként funkcionál. Apu szerint jó a lábtechnikám, és azt hiszem, hogy a nagy belsőhorog pedig a kedvencem. Az erősítéseimet egy veszprémi kondicionálóteremben végzem, de időről időre használhatjuk az ajkai Szent-Györgyi szakközépiskola tornatermét is, ezért hálásak is vagyunk az ottani igazgatónőnek. Szeretek dolgozni, ha tehetném, folyton csak sportolnék, leginkább azt szeretem, ha versenyhelyzetben tatamira léphetek. Idén majdnem húsz seregszemlén indultam, azonban a sornak még nincs vége, október 23-án például Varsóba vagyok hivatalos, az olimpiai reménységek versenyére, ahol ismét a legjobbamat nyújtanám: motivál, miszerint bizonyíthatom, hogy mire vagyok képes az eminensek között – jegyzi meg a nagy munkabírású hölgy.

Forrás: FTDJ Club Ajka

Az eddig fölényes helyzetekbe keveredett diák szeretné jelenlegi jó formáját sokáig megtartani. Minden alkalmat megragad, hogy a gyakorlásokon bővítse repertoárját – a feladatokat nagy alázattal végzi –, a vetélkedéseken pedig az utolsó pillanatig megy előre. Mivel mindenütt a maximumot nyújtja, gyakran villantja meg képességeit. Elhivatott, igazi nyerő típus, aki nagy lehetőség kapujában áll. Minden megvan benne ahhoz, hogy élsportolóvá váljon. A jelek bizakodásra adnak okot, így egyszer teljesülhet nagy álma is, az olimpiai részvétel.