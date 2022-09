QHB-Eger–BFKA-Balatonfüred

34-23 (16-12)

Eger, 600 néző. V.: Haskó, Natkai. BFKA-Balatonfüred: Lovistyek, Hermann Á. (kapusok), Kovács 6 (1), Fadhle 2, Mellák 2, Vári 4 (1), Klucsik 2, Tóth N. 2, Török-Vida, Bódi, Hermann H., Orbán 1, Tóth A., Tősér 1, Tóth L., Kathi 3. Edző: Kis Ákos

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 1/0, ill. 3/2.

Nehezen találta meg a ritmust a Balatonfüred az Eger ellen. A találkozó 4. percében már 4-0-ra vezetett a hazai együttes. Ezt követően az egri játékosok három percen keresztül gólképtelenek voltak, addig a Kis Ákos vezette csapat elkezdte ledolgozni a hátrányát, és a 11. percben egalizáltak (5-5). Szoros és kiegyensúlyozott csata folyt a pályán, majd az első játékrész vége felé ritmust váltott az Eger, és négy gólos előnyt harcolt ki a félidőre (16-12). A második játékrészt is jobban kezdte az Eger, rögtön Kurucz és Tóvizi talált be a füredi kapuba. A folytatásban is a hazaiak akarata érvényesült jobban, a hajrában pedig kétszámjegyűre nőtt a két csapat közti különbség. A Tóth Edmond vezette Eger sikerével a tabella élére állt.

DEAC–KK Ajka

36-31 (21-15)

Debrecen, 150 néző. V.: Bátori, Szécsi. KK Ajka: Oláh, Baracskai (kapusok), John 4, Dobos 2, Jávor, Tóth 7, Gyene 1, Nagy, Buri 1, Forgács 2, Perczel, Ernei 9 (3), Breuer 5. Edző: Tréki Tamás.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3.

A találkozó első tíz percében egyenrangú ellenfélként küzdöttek a csapatok, majd hirtelen négy gólos előnyre tett szert a hazai alakulat (13-9). A 22. percben az ajkaiak mestere, Tréki Tamás időkéréssel próbálta meg fokozni együttese teljesítményét, azonban a DEAC határozott játékkal őrizte előnyét. Félidőben 21-15 volt az állás.

A második játékrészben hiába próbálkozott felzárkózni a bakonyi klub, a debreceni csapat nem engedte ki a kezéből az irányítást, és megszerezte második győzelmét a szezonban. Tréki Tamás együttese a következő fordulóban a szintén nyeretlen Cséke Salgótarjáni SKC ellen lép pályára idegenben.

BFKA-Veszprém–Tatai AC

37- 25 (18-11)

Veszprém, 120 néző. V.: Csányi, Gadányi. BFKA-Veszprém: Mikler, Tóth (kapusok), Bogdány 1, Jajic 3, Czabula 4 (2), Szabó 3, Almásy 2, Janowszky 3, Nagy 3, Tóth I. 4, Pintér 3, Végh 3, Bőti 1, Majczán, Balogh 5, Bene 2. Edző: Dinko Dankovic.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, illetve 1/1.

A mérkőzés első perceiben a vendégek voltak aktívabbak. Hat percnyi játék után 2-4 szerepelt az eredményjelzőn. A veszprémi együttes azonban hamar megfordította a találkozót, és a 16. percben már 5 góllal vezetett (11-6). A félidőben 18-11 volt a Veszprém javára. A második játékrészben a Tata megközelíteni se tudta a házigazdát, Dinko Dankovic együttese pedig nagyon magabiztosan őrizte az előnyét, és megszerezte szezonbeli második győzelmét. A Veszprém legközelebb a szintén négy meccs után 5 pontos ÓAM-Ózdi KC-val csap össze.