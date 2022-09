Telekom-PSG 36-34 (17-17)

Veszprém, 5000 néző. V.: Marin, Garcia Serradilla (spanyolok). Telekom Veszprém: Corrales – Vajlupov, J. OMAR 8 (2), Pesmalbek 3, Ligetvári, LAUGE 11, STRLEK 4. Csere: CUPARA (kapus), MAHÉ 4, Ilic Z., A. Nilsson, Nenadics 1, Elísson, el-Dera 2, Gasper Marguc 3, Sipos. Edző: Momir Ilics.

Paris Saint-Germain: Palicka 2 – Sole 4 (1), KRISTOPANS 7, STEINS 4, L. Karabatic, Prandi 2, Keita 2. Csere: Syprzak 6 (1), Balaguer 3, H. Toft Hansen 2, N. Karabatic 1, Grebille 1. Edző: Raul Gonzalez.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/2.

Ahogyan egy évvel ezelőtt, most is a PSG elleni hazai meccsel kezdte a BL-évadot a Veszprém, amely tavaly komolyabb hátrányból felállva két vállra fektette nagynevű riválisát.

Pesmalbek találatára Syprzak a hetes vonalról válaszolt. A hazaiak védekeztek jobban, rendre vezetett a Veszprém, amely „könnyebb” gólokat szerzett, a PSG viszont mindig egyenlíteni tudott, 8. perc: 4-4.

Nem sokkal később Palicka mutatott be védést, és ezután gyorsan fordult a meccs képe, a franciák vették át a kezdeményezést, 5-6. A 13. percben kettőre nőtt a vendégek előnye (6-8), Mahé egyenlített, azonban gyorsan jött a válasz.

Nagy volt a tempó, a felek maximálisan kihasználták a másik hibáit, védekezésben volt belőlük bőven mindkét oldalon.

A 18. percben Marguc alakította 10-10-re az állást, Kristopans egy duplával fordított. Palicka kezdett belejönni, a svéd kapus ziccert is fogott, a PSG pedig ennek is köszönhetően ellépett, 21. perc: 10-13.

Kristopans lőtt bombagólt a 23. percben, eközben könyékkel eltalálta Nilssont, akit vérző fejjel kísértek az öltözőbe, 11-14.

Igyekezett visszajönni a meccsbe a Telekom, és siker is koronázta ezt a törekvést. A csereként beállt Cupara jókor mutatott be védést, támadásban pedig Jahja Omar volt lendületes és pontos, 28. perc: 15-16. A folytatásban el-Dera üres kapus góllal egyenlített, Nikola Karabatic, majd Jahja villant, s több találat már nem esett az első félidőben.

Két hazai találattal indult a második játékrész, Balaguer szépített. A Telekom vette át az irányítást, jól védekezett a házigazda, alaposan megnehezítve a franciák dolgát, 37. perc: 21-19. Emberelőnyben, Pesmalbek kiállítása után egyenlített a PSG, Jahja válaszolt szép cselek után. Cupara kivédte Syprzak büntetőjét, majd Prandi bombáját is kifogta a szerb. Ez újabb lendületet adott a bakonyiaknak, 42. perc: 24-21.

Háromgólos hátrányból kellett visszajönnie a meccsbe a Párizsnak, nem könnyítette meg a vendégek dolgát, hogy Cupara újabb hetest védett Syprzakkal szemben. Lauge 26-22-re alakította az állást.

Robogott a Veszprém, a PSG támadásban bizonytalan, védekezésben erőtlen volt, 28-23.