Fejér-B.Á.L. Veszprém–HÉP Cegléd 28-24 (13-14)

Veszprém, 400 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

Veszprém: PODOBA – SZMETÁN P. 4 Pulay 4, Vetési, Szrnka 1, Éles B. 6 (2)., Hári 3. Csere: Bugyáki, Machac 3, Molnár B. 3, STRANIGG 4, Preszter, Széles, Fercsik, Szatmári. Edző: Konkoly Csaba.

Cegléd: Tamási – Pásztor 3 (1), Kende 1, SPEKHARDT 3, Bartha 3, Csomor, Tóth M. Csere: Kránitz (kapus), JUHÁSZ 4, Markovics 1, Szepesi 1, Mazák 2, KÁLLAI 4, Szűcs 2 (1). Edző: Nagy Károly.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1.

A kezdő sípszó előtt érdekesnek ígérkezett a még pont nélkül álló felek csatája, a veszprémieknek hazai pályán szinte kötelező volt nyerni, az újonc ugyanakkor magabiztosnak tűnt: előzetesen éreztek magukban annyit, hogy diadalittasan térjenek vissza a főhadiszállásukra. A csapatok egy ideig kézen fogva haladtak, Élesék védekezése a korábbiaknál jobban működött, akaratosnak és összeszedettnek mutatkoztak (6-4). A ceglédiek kétgólos hátrányokat dolgoztak le, de a mieink a hibáikkal újra megnehezítették a dolgukat (8-9). A vendégek annak ellenére húztak el, hogy Podoba jól állt a helyén (9-13), csakhogy a hétperces gólcsendet tartott társai elbizonytalanodtak, még szerencse, hogy a nagyszünetig javítottak a koncentrációjukon.

A fordulás után felváltva estek a találatok, majd az újonc meg akarta mutatni, hogy helye van az élvonalban (16-19). A bakonyiak akkortájt megint nem a maguktól elvárható szinten muzsikáltak, aztán fordult a kocka és erőre kaptak (20-20). Az addig izgalmas találkozón mind jobban igyekeztek, előbb visszavették a vezetést, majd egy tíz-kettes sorozattal örömet szereztek a híveiknek (26-21). Podoba továbbra is ihletett formában védett – igaz, az előtte álló védelem is gyakran hozta zavarba a térdre kényszerített sereghajtót.

Konkoly Csaba: Gratulálok a Ceglédnek, erős ellenfélnek bizonyult, ám a csapatomnak is jár a dicséret, mert nagy lelkierőről tett tanúbizonyságot, hogy többször is jelentős hátrányból jött vissza. Örülök Podoba extra teljesítményének, illetve annak is, hogy a végjátékban minden úgy alakult, ahogy azt szerettük volna.

Nagy Károly: A mérkőzés jelentős részében volt keresnivalónk, negyedórával a vége előtt még hittem a sikerünkben, de a gyöngyösi mérkőzés után bebizonyosodott, hogy kétszer is bele tudunk lépni ugyanabba a folyóba. A hajrába fáradtság és összeszokatlanság miatt gyengén mentünk bele, amit a hazaiak kihasználtak.