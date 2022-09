Fejér-B.Á.L. Veszprém–HÉP Cegléd 28-24 (13-14)

Veszprém, 400 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

Veszprém: PODOBA – SZMETÁN P. 4 Pulay 4, Vetési, Szrnka 1, Éles B. 6 (2)., Hári 3. Csere: Bugyáki, Machac 3, Molnár B. 3, STRANIGG 4, Preszter, Széles, Fercsik, Szatmári. Edző: Konkoly Csaba.

Cegléd: Tamási – Pásztor 3 (1), Kende 1, SPEKHARDT 3, Bartha 3, Csomor, Tóth M. Csere: Kránitz (kapus), JUHÁSZ 4, Markovics 1, Szepesi 1, Mazák 2, KÁLLAI 4, Szűcs 2 (1). Edző: Nagy Károly.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1.

Konkoly Csaba: Gratulálok a Ceglédnek, erős ellenfélnek bizonyult, ám a csapatomnak is jár a dicséret, mert nagy lelkierőről tett tanúbizonyságot, hogy többször is jelentős hátrányból jött vissza. Örülök Podoba extra teljesítményének, illetve annak is, hogy a végjátékban minden úgy alakult, ahogy azt szerettük volna.

Nagy Károly: A mérkőzés jelentős részében volt keresnivalónk, negyedórával a vége előtt még hittem a sikerünkben, de a gyöngyösi mérkőzés után bebizonyosodott, hogy kétszer is bele tudunk lépni ugyanabba a folyóba. A hajrába fáradtság és összeszokatlanság miatt gyengén mentünk bele, amit a hazaiak kihasználtak.