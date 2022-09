Az egyesület Fancies Girls nagyformációja egyenes ágon, a negyedik helyen jutott a döntőbe, ahol egy csodálatos kűrrel sikerült megőrizniük a fantasztikus 4. helyet. A formáció tagjai életük legjobb helyezését érték el ezzel a szerepléssel. Ugyanakkor a No Way Ladies nagyformáció tagjai életük első világkupáján vettek részt. A lányok a rendkívül nehéz és népes mezőnyben kitettek magukért, és a 13. helyen zárták a versenyt.

Ugyanakkor a Kid Rock and Roll SE Radnai Kristóf és Nagy Noémi juveniles párosa a világkupán a 16. helyen végzett.

Forrás: Kid Rock and Roll SE

– Nagyon büszkék vagyunk valamennyi versenyzőnkre. Öröm és boldogság tölti el a szívünket, hogy egy percre sem remegtek meg a nagy téttől – fogalmazott Bondor Virág, az egyesület vezetője.