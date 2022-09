A budapesti Lantos Mihály Sportközpontban rendezett első forduló után négy nappal Pápán is rangos mezőny gyűlt össze, hiszen rajtvonal mögé állt többek között Kaylin Whitney, English Gardner, Pars Krisztián olimpiai bajnok, több világbajnok és számos hazai kiválóság.

Az egyik legemlékezetesebb futamot a női 100 méteren rendezték, ahol három amerikai atléta mögött Takács Boglárka szenzációs teljesítményt nyújtva 11.31 másodpercre javította a női 100 méter országos csúcsát.

– Meglepetés számomra ez az eredmény, belülről nem éreztem igazán jó futásnak – mesélte az újdonsült csúcstartó. – Az elején kicsit beragadtam, és a végén is maradt még bennem, így akár a 11 alatti idő is összejöhet, ami motiváló a jövőre nézve.

Emlékezetesre sikerült a 800 méter a férfiaknál, ahol a VSC Dunakeszi fiatal futóját, Huller Dánielt 200 méternél egyszerűen kilökte a pályáról a kenyai Koitatoi Kidali, így az Eb-elődöntős Huller nem ért célba, riválisát pedig kizárták.

A súlylökőknél az Európa-bajnokságot betegség miatt kihagyni kényszerülő Márton Anita nyert, a Békéscsabai AC versenyzője 16,85 métert dobott utolsó kísérletére.

Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai igazgatója a verseny végeztével úgy fogalmazott: nagyon örül, hogy a pápai pálya ilyen hamar bekerült a magyar atlétika vérkeringésébe, és bízik benne, hogy a mostani bronzversenyhez hasonlóan a jövőben is rendezhetnek Pápán hasonló színvonalú nemzetközi megmérettetéseket. Ehhez a sportcentrumban minden adott – mondta a szakmai vezető.

A Magyar Nagydíjsorozat pápai állomásán hat magyar győzelem mellett a mieink hat második és tíz harmadik helyet gyűjtöttek be.