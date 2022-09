A második játékrészt 4-0-s rohanással kezdte a házigazda, a vendégek a 36. percben találtak be először, ekkor 26-20-at mutatott az eredményjelző. Győri Mátyáséknak viszont erőt adott a hullámvölgy megtörése, lendületbe jött a Tatabánya, amely egygólosra csökkentette hátrányát, 41. perc: 27-26.

Innen ismét a Telekom vette át az irányítást, Laugéék egyre kisebb ellenállással találkoztak a vendégek kapuja előtt, 48. perc: 33-28. Sorban jöttek a hazai találatok, a tatabányaiak játéka szétesett, főképp védekezésben, elöl pedig a formába lendülő Cupara keserítette tovább Ancsinékat. Tízre nőtt az előny, és ez a különbség megmaradt a végére is.

A több ideges pillanatot hozó összecsapás kakaskodással ért véget, Topic és Nenadics volt a főszereplő, úgy kellett lefogni a nézeteltérésnél a feleket.

A Veszprém szerdán ismét pályára lép, a Bajnokok Ligájában a Dinamo Bukarest lesz a vendége.

Momir Ilics: – A legfontosabb az, hogy nyertünk, hiszen nehéz sorozatban vagyunk, nem sokat tudtunk készülni erre a találkozóra. Összességében jó meccset játszottunk a Tatabányával. Idegesen, kapkodva kezdtünk, aztán fokozatosan magunkra találtunk, de a második félidőben is volt egy hullámvölgyünk. Szerdán újabb feladat vár ránk a Bajnokok Ligájában.

Tombor Csaba: – Nem gondoltam, hogy ilyen nagyarányú vereséget szenvedünk, hiszen 45 percig jól tartottuk magunkat. A Veszprém megmutatta, hogy magasabb szinten játszik, nálunk komolyabb riválisokon is át tud gázolni. Mi még az út elején vagyunk, de az irány az jó, próbáljuk felvenni a topcsapatok ritmusát.