Practical VLS Veszprém–FC Nagykanizsa 2-0 (1-0)

Ajka, 200 néző. Vezette: Juhász.

Veszprém: Héninger – Balogh, Dobsa, Ulbert (Dömötör, 56.), Végh (Major, 46.), Gálfi (Molnár B., 56.), Somogyi, Tóth M. (Baldauf, 64.), Kovács D., Iszlai, Zachán. Edző: Pető Tamás.

Nagykanizsa: Hajagos – Kovalovszki, Godzsajev (Bence, 78.), Szilágyi, Szabó P., Aszalos (János, 59.), Lőrincz, Szanyi, Varga D., Kondor, Béli (Kovács Gy., 59.). Edző: Gombos Zsolt.

A veszprémiek éllovasként, míg a tőlük három ponttal lemaradó, igaz, az előző három fellépését megnyert kanizsaiak negyedikként várták a rangadót. A mieink a kezdés előtt a három pont begyűjtését tartották elfogadhatónak, miközben szerették volna 90 percen keresztül ugyanazt a szintet tartani. Pető edző is egy harcos, domináns csapatot akart a pályán látni.

Az övéi hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, és már a 3. percben megszerezték a vezetést: Kovács D. remekül ívelt a kapu elé, és labdáját Tóth M. 12 méterről a hálóba fejelte. Ezután a magabiztosabb bakonyiak játszottak fölényben, de Somogyi két lövése is célt tévesztett. A vetélytárs némi meglepetésre nem is jelentett a kapura veszélyt.

A fordulást követően Gálfi 18 méteres szabadrúgása az oldalhálóban kötött ki, majd a csoport góllövőlistáját vezető Major kétszer is próbálkozott, előbb a vendégek hálóőre védte a lövését, aztán a labdája a bal oldali kapufa mellett hagyta el a játékteret. Később Molnár B. háromszor is feliratkozhatott volna a gólszerzők közé, ám nem tudta a helyzeteit értékesíteni. A párharc a 87. percben dőlt el, Iszlai-Major összjáték után utóbbi higgadtan helyezett a kapu bal sarkába. A lefújás előtt ismét Molnár lehetett volna eredményes, a szép szólóját követően a 16 méteres lövése épphogy elsüvített a léc fölött.