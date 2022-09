Az ajkai együttes a tabella 9., míg a Haladás a 13. helyről várhatja az összecsapást. A hetedik fordulóban a Veszprém megyeiek hazai pályán kaptak ki 1-0-ra az ETO-tól, a Szombathely pedig Tiszakécskén szenvedett el 2-0-s vereséget. A mérkőzés után a vasiak vezetőedzője, Németh Szabolcs benyújtotta lemondását, amit a klub vezetősége elfogadott. A vasárnapi mérkőzésen a hazaiakat a klub szakmai vezetője, Mészöly Géza fogja irányítani a kispadról.

A Veszprém megyeiek az idei szezonban vendégként még nem tudtak három ponttal távozni a gyepről, a Haladás saját közönsége előtt pedig csak egyszer tudott diadalmaskodni, az ETO FC Győr ellen (2-1). Az összecsapás külön érdekessége, hogy jelenleg öt olyan játékos erősíti az ajkai együttest, aki korábban megfordult a Haladásnál.

A két csapat közös meccstörténelme egészen régi időkig nyúlik vissza. Az első megmérettetésre 1979. 09. 02-án került sor, az akkori nevén Haladás VSE a Rohonczi úton 7000 néző előtt 5-2-re győzte le az Ajkai Alumínium SK-t. Fél évvel később a felek ajkai mérkőzésén a hazaiak győztek 3-1-re. A Szombathely hazai pályán csupán egyszer kapott ki az Ajkától, 2019. 09. 29-én, akkor a Kis Károly által irányított csapat 4-2-re verte meg Supka Attila együttesét. Külön érdekesség, hogy a mérkőzésen a szombathelyiek második gólját az a Gaál Bálint szerezte, aki most az ajkaiak házi góllövő listájának élén áll 3 találattal.

Vasárnap a Haladás Sportkomplexumban 17 órakor veszi kezdetét a találkozó.

Az FC Ajka valamint a Haladás is a 3. fordulóban kapcsolódik be a MOL Magyar kupa küzdelmeibe. Az előbbi a Szentlőrinccel, utóbbi a harmadosztályú Putnokkal csap össze jövő hétvégén.