A dabasiak úgy gondolkodtak, hogy a zajló kiírásban a királynék városában szerzik meg az első pontjaikat, míg a mieink azon voltak, hogy ezúttal nem engedik el az ellent a derbi elején. Az utóbbi terv nem vált valóra, megint beragadtak a rajtnál (2-5), a rivális kihasználta a helyzeteit, így a hazaiak futottak az eredmény után (5-10). Konkoly-edző csapata negyedóra után „érkezett meg” a mérkőzésbe, a tanítványok kevesebb hibát vétettek, ráadásul a vendéggépezetben is elkezdtek csikorogni a fogaskerekek (10-12). A nagyszünetig már nem potyogtak úgy a találatok, igaz, az extraklasszis Horvat így is okozott fejfájást Bugyákiéknak, akik kettős emberelőnyből is kaptak gólt.

A fordulás után nyomban egyenlíthetett volna a – sérülések miatt tartalékos – Fejér-B.Á.L., ám hiába küzdöttek, egymás után hagyták ki a ziccereiket (16-17). Később felváltva találtak be a felek, ezért maradt az egy-két gólos különbség (21-22), majd a pontatlanságokat megbüntették a csatát végig irányító vendégek (23-26). Bár hét perccel a lefújás előtt újra feljöttek Pulayék (27-29), idővel mind kiismerhetőbbé vált a támadójátékuk, s helyzetükön az sem segített, hogy a hajrában megpróbálkoztak a hét a hat elleni játékkal.

Konkoly Csaba: Gratulálok a dabasiak győzelméhez. Nekünk ma az a szerep jutott, mint korábban: rosszul kezdtünk, s noha nagyon akartunk, a vetélytárs okos játékkal megbüntette a hibáinkat.

Tomori Győző: Örülök a fontos sikerünknek. A nehéz sorsolásunk miatt mindent egy lapra feltéve érkeztünk ide.