Balatonfüredi FC – ZTE FC II 2-0 (1-0)

Balatonfüred, 300 néző. V.: BÜKI

BALATONFÜREDI FC: Erdélyi - Farkas D., Eszlátyi, Szalai, Róth (Szabó G., a 84.), Leidl (Szabó, a 65.), Lasz, Burucz, Tóth G., Bene (Ott, a 65.), Géringer (Imre I., a 79.). Edző: Borgulya István.

ZTE FC II: Németh E. - Safranov, Gergely B., Klausz, Boros, Koszovcsuk (Bedő, a 65.), Huszti (Király a 85.), Murár, Papp, Christopher Philip (Varga L., a 72.), Kryvotsiuk (Fábián, a 72.). Edző: Koller Zoltán.

Verőfényes napsütésben, kiválóan előkészített pályán kezdődött a mérkőzés, amelyen nagy elánnal estek egymásnak a csapatok. Kezdetben a vendégek birtokolták többet a labdát, de a félidő közepétől fokozatosan átvették az irányítást a hazaiak és a 26. percben megszerezték a vezetést. A jobb oldalon Eszlátyi végezte el a szögletet, Tóth G. 14 méterről kapura lőtte a lepattanó labdát, amely az ötösön álló Róth lábáról menthetetlenül a bal felső sarokba vágódott, 1-0! A vendégek a félidő utolsó percében álltak legközelebb a gólszerzéshez, amikor egy bal oldali vendégszöglet Szalai P. fejéről vágódott a keresztlécre.

A második félidőben is a hazaiak irányítottak a játékot, de nagyobb helyzetet sokáig nem sikerült kialakítaniuk, míg a vendégek csak a védekezéssel törődtek. A Füred aztán a 72. percben eldöntötte a mérkőzést: Róth a félpályáról indulva a bal oldalon előretörő Szabó II Bencét szöktette, aki élesen keresztbe lőtte a labdát, és a hosszú saroknál érkező Ott M. 3 méterről lőtt a jobb alsó sarokba, 2-0.

Az utolsó negyed órában tovább növelhette volna előnyét a Füred, a hazai támadók többször is létszámfölényben vezették a labdát a vendégek kapujára, de a több hatalmas bravúrt is bemutató Németh kapuját nem tudták bevenni. A lendületesen és ötletesen futballozó Balatonfüred gólarányt javíthatott volna a mezőnyben tetszetősen játszó, de a hazai kapura teljesen veszélytelen zalaiakkal szemben.