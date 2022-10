A BFKA-Balatonfüred Debrecenben tudott győzni, a Veszprém saját közönsége előtt, a KK Ajka pedig egy remek első félidő után Szigetszentmiklóson szenvedett négy gólos vereséget.

DEAC–BFKA-Balatonfüred 26-32 (13-18)

Debrecen, 200 néző. V.: Fibec, Herbák. BFKA-Balatonfüred: Lovistyek, Hermann Á. (kapusok), Kovács 4, Fadhle 2, Szmetán 6 (1), Kathi 7, Mellák 2, Vári 4 (1), Klucsik 5, Tóth N., Török-Vida, Bódi, Bodócs 1, Hermann H. 1, Tóth A., Tóth L. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 3/2.

A mérkőzés elejétől a fürediek irányítottak. Negyed órányi játékot követően 5-8 volt az állás. Hiába próbálta rendezni a sorokat a hajdúsági csapat időkéréssel, a vendégek nem nagyon adtak lehetőséget ellenfelüknek. A 27. percben már hét góllal ment a füredi együttes. A második fél órában okosan tartotta előnyét Kis Ákos csapata, és kétség sem férhetett ahhoz, ki lesz a mérkőzés győztese.

Szigetszentmiklós–KK Ajka 37-33 (19-21)

Szigetszentmiklós, 250 néző. V.: Paska, Vastag. KK Ajka: Oláh, Konyicsák, Baracskai (kapusok), Jávor 4, Tóth 8, Kiss, Gyene 5, Nagy, John 4, Dobos 1, Breuer 5, Forgács, Ernei 4, Buri, Perczel 1, Bonyhádi 1 (1). Edző: Tréki Tamás

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 2/1.

A találkozó elején, fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a 14. percben a házigazda meglépett három góllal (10-7). Rövid ajkai időtérést követően a bakonyiak rendezték soraikat, és a 18. percben már három találattal vezettek (11-14). Az első játékrész végéig jobban és fegyelmezetten játszott a KK Ajka, így megérdemelt vezetéssel mehettek szünetre a vendégek. A második játékrész elején a hazaiak ledolgozták hátrányukat, majd vezetést is szereztek (24-23). A szigetszentmiklósi együttes állandósítani tudta három-négy gólos előnyét, ami kitartott a találkozó végéig.

BFKA-Vp.–Salgótarján 24-23 (10-8)

Veszprém, 80 néző. V.: Hornyik, Zörgő. BFKA-Veszprém: Tóth M., Mikler (kapusok), Bogdány, Jajic 1, Horváth 3, Czabula 5 (4), Szabó 3, Almásy, Nagy, Tóth I. 2, Pintér, Végh 1, Bőti 4, Majczán 3, Balogh 1, Bene 1. Edző: Dankovic Dinko. Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hetesek: 5/4, ill. 1/0.

Nehézkesen indult a találkozó. A 9. percig 1-1 volt az állás. A folytatásban azonban megérkeztek a gólok is. A házigazda a 16. percben 6-3-ra vezetett. A Nógrád megyei csapat a játékrész végére összeszedte magát, és a félidő előtt négy perccel egalizálni tudott (8-8). A második játékrész elején még tartani tudta előnyét a Veszprém, azonban a találkozó végére igazi csata alakult ki. A győzelmet a Veszprémnek Czabula Máté biztosította be, sikeres hétméteresével. A csapat a tabella második helyén áll.