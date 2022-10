A BKSE vendége a sereghajtó Budai Farkasok lesz, a meccs csütörtökön 18 órakor kezdődik.

A Balaton-partiak magabiztos sikerrel vonultak pihenőre, a válogatott szünet előtt, október elején hét góllal bizonyultak jobbnak a Ceglédnél. Ez volt a Füred második győzelme ebben az idényben, emellett két-két döntetlenje és veresége van a tabella hatodik helyén álló alakulatnak. A két vereséget a Telekom Veszprém és a Pick Szeged ellen szenvedte el György László legénysége, amelynek ez nem annyira fáj, a Gyöngyös és a NEKA elleni iksz annál inkább. Most viszont lehet javítani a mérlegen, hiszen a sereghajtó, nullapontos Budai Farkasok csapata érkezik a Balaton Szabadidő Központba. Az esélyek egyértelműek, ugyanakkor az újonc többször is szoros meccset játszott, így nem árt vigyázni vele.

Emellett azt is figyelembe kell vennie a BKSE-nek, hogy jövő héten már rajtol az Európa Liga csoportköre: a fürediek – akik a Veszprém Arénában játsszák majd hazai találkozóikat – kedden a spanyol Granollers együttesét fogadják.