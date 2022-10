Veszprém Kosárlabda Klub–TF-Budapest 65-76 (24-19, 13-18, 12-24, 16-15)

Veszprém, 350 néző. Vezette: Radnóti, Kéri, Pécsi.

Veszprém: Szabó 7, Varga 10/6, Madár 14/12, Orgona 14/6, Ratiani 8. Csere: Kiss, Szeifert 3/3, Végh 4, Habel, Birkás 5/3. Edző: Naményi Márk.

TF: Gémes, Anda 21, Szántó 8, Dancsecs 25/12, Nagy 6. Csere: Oroszi 4, Hegedűs, Simon 12. Edző: Beák Gá-bor. A hazaiak jól kezdték a csatát, Anda ugyan próbálta magára osztani a főszerepet, de a zónavédekezést alkalmazó és kintről pontosan célzó Madárék eleinte nem engedték át a vezetést (19-15). Naményi-edző tanítványai később is jól tartották magukat (30-23), a szintén harcos ellenfél csak a nagyszünet előtt egyenlített (37-37). A fordulást követően gyorsabban kaptak lábra a vendégek (39-49), és a mieink akkortájt képtelenek voltak közelebb zárkóz-ni (49-61). A záró negyedben a szurkolók is a segítségükre siettek, hangosan biztatták őket, ám hiába faragtak a hátrányukon (58-66), a győzelem most sem lett a jutalmuk.

Naményi Márk: Az első félidőben, s főként az első tíz percben megvalósítottuk a terveinket, utána viszont szét-estünk és nem voltunk képesek reagálni a rivális agresszív védekezésére.