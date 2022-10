A Veszprém megyei együttes a 9., míg a kécskeiek a 11. helyről várhatják a találkozót. A két csapat nem vette sikerrel a legutóbbi, hétközi fordulót. Az ajkaiak szerdán Soroksáron kaptak ki 2-0-ra, a tiszakécskeiek pedig otthon a Szegedtől 1-0-ra. A felek eddig négyszer mérték össze tudásukat, és kettő-kettő a győzelmi arány. Legutóbb idén április hatodikán meccseltek a csapatok, akkor a hazai pályán játszó Tiszakécske simán, 4-1-re verte meg a bakonyi klubot, előtte azonban 5-1-re győzött az Ajka saját közönsége előtt.

Több ismerős arc is felbukkanhat a találkozón az ajkai drukkerek számára a vendégeknél, ugyanis két egykori játékosuk is a Tiszakécske csapatát erősíti jelenleg. Zamostny Balázs 2020 januárjától játszott egy éven keresztül Kis Károly alakulatánál, ez idő alatt 17-szer volt kezdő és öt góllal hálálta meg mestere bizalmat. Szekér Ádám is ebben az időszakban volt az FC Ajkánál, a fiatal középpályás 23 bajnoki mérkőzésen lépett pályára kezdőként.

– Remélem, hogy hazai pályán tovább folytatjuk a jó szereplést. Rendkívül fontos számunkra, hogy ezt a három pontot begyűjtsük – nyilatkozta a vasárnapi mérkőzéssel kapcsolatban Kis Károly vezetőedző az ajkai csapat hivatalos oldalának.

A bajnoki összecsapás 17 órakor kezdődik holnap az Ajka Városi Sportcentrumban.