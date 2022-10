Az ajkaiak a 11. helyre voltak előzetesen rangsorolva, a legjobb 10-be kerülés volt a céljuk a sakk-klubok Európa-kupáján.

- Szerettünk volna előkelőbb pozícióban végezni, de nem elégedetlenkedünk, hiszen erős riválisokkal játszottunk, és voltak kiemelkedő teljesítmények együttesünkben – mondta el lapunknak Mihályfi Gábor, a Sentimento Ajka BSK csapatkapitánya, hozzátéve, az első helyre várt román CSU ASE Suberbet – amelyet többek között az indiai Viswanathan Anand és a most már román színekben szereplő Rapport Richárd is erősített - sem tudta megnyerni a tornát, „csak” hatodikként zárt, ami mutatja a verseny nehézségi fokát.

- Igazán profi szervezést kaptunk. Egy konferencia-központ adott otthont az eseménynek, amelyen 87 csapat (70 férfi, 17 női) mintegy 600 sakkozója vett részt. Óriási élményt jelentett részt venni ezen a megmérettetésen, ritkán adódik, hogy a sakkvilág krémje egy helyen játszik. Az amerikaiakon és az oroszokon kívül mindenki ott volt. A világelső Magnus Carlsen is asztalhoz ült, a csapatával a hetedik helyen végzett. A kupát végül egy cseh alakulat nyerte el – tudtuk meg Mihályfi Gábortól, aki elárulta: a versenyen nagyon ügyeltek a biztonságra, az utóbbi időszakban kirobbant csalási botrányok miatt szigorú volt az ellenőrzés, amelyben különböző elektronikus berendezéseket is bevetettek.

Az ajkai csapatkapitány a sajátjaival kapcsolatban hangsúlyozta, hogy mindenki rendkívül profin tette a dolgát, a játékosok voltaképpen csak játszottak, aludtak, illetve készültek a következő meccsre. A Sentimento Ajka BSK együttesét a szlovák Jergus Pechac, a cseh Peter Michalik, illetve Bánusz Tamás, Prohászka Péter, Korpa Bence, Kaczúr Flórián és Czebe Attila alkotta. Mihályfi Gábor kiemelte az első táblán játszó Pechac teljesítményét, a 20 éves fiatal nagyszerű, kreatív sakkot mutatott. Nem mindig sikerült pozitívan befejeznie találkozóját, de játékával a riválisok elismerését is kivívta.