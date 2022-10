Kezdjük a tabellával, a tényekkel. A Budaörs jelenleg a 10. pozíciót foglalja el a csoportban, 16 pontot gyűjtve, legutóbb Tatabányán kaptak ki 1-0-ra. Házi góllövőlistájuk élén Gula és Popov áll, egyaránt 5-5 rúgott góllal. Ugyanakkor a Balatonfüred nem sokkal lemaradva a 14., 14 ponttal. A Füred az elmúlt fordulóban a ZTE II-t fektette két vállra kitűnő játékkal (2-0) hazai pályán. A piros-fehérek leggólerősebb játékosa jelenleg Szabó Bence, 6 szerzett találattal.

– Egyik meccs se könnyű, ám ha most megszereznénk első idegenbeni győzelmünket, akkor az első 10-be is felkapaszkodnánk, ami nagy lökést adna a csapatnak – fogalmazott a Napló érdeklődésére Borgulya István, a Balatonfüredi FC vezetőedzője. – Remélem, sikerül, ezen leszünk, bízom a csapatban.

Elmondta azt is, hogy legutóbb nagyszerű mérkőzést játszottak, amit szeretnének megismételni. A tavaly még NB II-es házigazdáról keveset tud a Füred, persze a találkozóikat látta az edző felvételről. Mindehhez annyit fűzött hozzá Borgulya István, hogy csapatának van egyfajta játéka, amelyet, ha kell, az ellenfélhez igazítanak. Ebben egyelőre továbbra sem számíthatnak a Balaton partján a sérült Barthára, míg Pécseli lábadozik, ugyanakkor a többiek a fedélzeten, és várják a meccsnapot.