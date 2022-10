A mieink az EL selejtező második fordulójának első, kinti párharcán tisztességesen helytálltak: a többszörös BL-résztvevő ellenfelük otthonában reményt keltő eredményt értek el (29-25). Az első nemzetközi kupatalálkozójukon megnehezítették a nagy múltú riválisuk dolgát, és a visszavágót illetően belátható távolságon belül maradtak. A papírformát viszont csak akkor boríthatják, ha nem úgy produkálnak, mint a zajló NB I-ben, ott ugyanis öt játéknap után csupán egy győzelmük van – az újonc ceglédiek ellen.

– A csalódást keltő bajnoki szereplésünk miatt nem veszíthetjük el a hitünket, miközben látom, hogy sok energiánk elmegy azzal, hogy hétről-hétre az eredmény után futunk. Nehéz így újra és újra pályára lépni, az elszántságunk ellenben hitet ad, lelkileg erősek vagyunk, ráadásul egy kupacsata mindig más, mint egy bajnoki. Örülök, hogy múlt héten nem dőltek el a lényegi kérdések, a második felvonásnak is maradt sportértéke. Szép feladatnak ígérkezik a különbség ledolgozása, a sérülések miatt tartalékos keretünk miatt amúgy sem vagyunk irigylésre méltó helyzetben. Szeretnénk újra helytállni, igyekeztünk is még jobban felkészülni a vetélytársunkból. A párharc nem lefutott, ám annak most sem mi vagyunk a favoritjai. Próbálunk egyenrangú partnerek lenni, s abban is bízom, hogy az arénába minél többen kilátogatnak, ahová ingyenes lesz a belépés – mondta Konkoly Csaba vezetőedző.

A motivált és lendületes csapata kizárólag akkor okozhat óriási meglepetést, ha a tanítványoknak az első perctől kezdve helyén lesz az eszük és a szívük, minél előbb felveszik a derbi ritmusát – a megilletődöttségükben nem engedik el a gallokat gólokkal – és a kritikus pillanatokban jó döntéseket hoznak. Ez esetben elérhetik a céljukat, ami nem kizárólag a továbbjutást foglalja magában.